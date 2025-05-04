نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد السقا يفقد الذاكرة وأحمد فهمي يتورط معه في مطاردة بالصحراء في فيلم "أحمد وأحمد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعود النجمان أحمد السقا وأحمد فهمي إلى الشاشة الكبيرة بفيلم جديد يحمل عنوان "أحمد وأحمد"، يجمع بين الأكشن والكوميديا في إطار درامي مشوق، ويشهد تصويره نشاطًا مكثفًا خلال الفترة الحالية.

الفيلم المنتظر يعِد بمفاجآت للجمهور، خاصة مع تواجد نجمين يتمتعان بشعبية كبيرة، وتجربة جديدة تمزج بين الإثارة والمواقف الطريفة التي ستكشف عنها الأحداث تدريجيًا.

مشاهد مطاردات على الطريق الصحراوي

في إطار الاستعدادات النهائية للفيلم، قام فريق العمل بتصوير عدد من المشاهد الحركية على الطريق الصحراوي، استمرت لمدة يومين كاملين.

وشارك في هذه المشاهد النجمان أحمد السقا وأحمد فهمي، حيث تم تنفيذ مطاردة مشوقة بين الشخصيتين، في إطار من الإثارة والتشويق، قبل أن تعود أسرة العمل إلى الديكور الرئيسي للفيلم لاستكمال باقي الأحداث.

فقدان ذاكرة ومواقف كوميدية

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية يؤديها أحمد السقا، يتعرض لحادث يؤدي إلى فقدانه الذاكرة ودخوله في غيبوبة ليوم كامل، ما يشكل نقطة انطلاق للعديد من المفارقات الكوميدية مع الفنان أحمد فهمي، الذي يجسد دور خاله ويعيش معه في المنزل ذاته. يتورطان معًا في مواقف طريفة وغير متوقعة، وسط أجواء تجمع بين التوتر والضحك.

التحضيرات لعرض الفيلم في عيد الأضحى

يواصل النجمان تصوير المشاهد المتبقية من الفيلم استعدادًا لعرضه خلال موسم عيد الأضحى المقبل، وهو ما يعزز من حماس الجمهور لمتابعة هذا العمل المنتظر، لا سيما بعد تسريب بعض كواليس التصوير التي كشفت عن روح الدعابة والتعاون بين السقا وفهمي في الكواليس.

فريق العمل وانضمام جيهان الشماشرجي

انضمت الفنانة الشابة جيهان الشماشرجي إلى طاقم عمل الفيلم، لتشارك في البطولة إلى جانب أحمد السقا وأحمد فهمي، ويُخرج الفيلم أحمد نادر جلال، الذي بدأ تصوير المشاهد بعد الانتهاء من اختيار الديكورات الأساسية، ما يعكس جدية التحضيرات ودقة تنفيذ العمل.

نجاحات سابقة للسقا على المنصات الرقمية

يُذكر أن الفنان أحمد السقا حقق نجاحًا كبيرًا مؤخرًا على المنصات الرقمية، حيث تصدر فيلمه "العنكبوت" الذي شاركته بطولته النجمة منى زكي، وفيلم "السرب" الذي ضم كلًا من محمد ممدوح ونيللي كريم، قائمة الأعلى مشاهدة على منصة "واتشات" للبث الرقمي، وذلك لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، مما يعزز التوقعات بأن "أحمد وأحمد" سيحظى بنجاح مماثل عند عرضه.

