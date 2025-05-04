نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلادها.. تعرف على أبرز إفيهات زينات صدقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زينات صدقي، واحدة من أعظم نجمات الكوميديا في تاريخ السينما المصرية، اشتهرت بخفة دمها وأدائها المتميز الذي جعلها محبوبة لدى الجمهور، أدوارها الشهيرة التي تألقت فيها كسيدة عانس وخادمة، لم تكن مجرد أدوار عادية، بل كانت مليئة بالإفيهات التي تظل خالدة في ذاكرة السينما المصرية.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز إفيهاتها التي أصبحت علامات بارزة في تاريخ الفن المصري.

إفيهاتها الشهيرة التي أسرت القلوب

زينات صدقي كانت صاحبة قدرة فريدة على تجسيد الشخصيات الكوميدية بروح فكاهية ساحرة، ومن بين أبرز إفيهاتها التي لا تُنسى:

• "يا سارق قلوب العذارى"

في فيلم "ابن حميدو"، قدّمت زينات صدقي هذه العبارة الرائعة التي أصبحت واحدة من أشهر إفيهات السينما المصرية، والتي ألقيت بشكل فكاهي أمام إسماعيل ياسين.

• "عوّض عليا عوض الصابرين يا رب"

عندما كانت تعبر عن أملها في الزواج بعد سنوات طويلة من الانتظار، قالت هذه العبارة في مواقف كوميدية، مما جعلها تحظى بشعبية كبيرة لدى الجمهور.

• "أنت شايفني ناقصة رجل ولا إيد، ولا يمكن عورة ولا خرسا ولا يمكن؟"

هذه الجملة المميزة من زينات صدقي في أحد أفلامها تُظهر خفة دمها ورغبتها الطريفة في الزواج.

زينات صدقي: سيدة الفكاهة والحنكة

كانت زينات صدقي دائمًا قادرة على إضفاء طابع خاص على أدوارها، مثلما تجسد في فيلم "شارع الحب" عندما قالت:

"كتايكتو بني"، لتعكس قدرتها على ترك بصمة حتى في أبسط المواقف.

إفيه آخر علق في الأذهان من خلال فيلم "عريس مراتي"، حيث قالت: "أيوه إعلان جواز يا حبيبتي، عذراء هيفاء حسناء"، مما أضاف جوًا من الطرافة على السياق الدرامي.

الفكاهة في الأوقات الصعبة

زينات صدقي كانت صاحبة قدرة غير عادية على خلق الفكاهة في أصعب الأوقات، كما يتضح من أحد إفيهاتها في فيلم "أيامنا الحلوة"، حيث قالت:

"إن شاء الله اللي ياكلها غيرك يطفحها"، في لحظة من الفكاهة الطفولية التي ميزت شخصيتها.

إفيهاتها الأسلوب الفريد الذي جعلها أيقونة

من بين أبرز ما قالته زينات صدقي في مواقف كوميدية هي:

"حسب الله حسبولو حسبولي.. املالي الوسادة الخالية"، في تعبير ساخر عن الوحدة.

وفي فيلم آخر، قالت:

"يا مُهدَى إلى الحديقة يا وارد أفريقا"، في إشارة فكاهية لأسلوبها المميز في تقديم الإفيهات.

زينات صدقي خالدة في الذاكرة

زينات صدقي لم تكن مجرد فنانة، بل كانت جزءًا من هوية السينما المصرية الكوميدية، أصبحت إفيهاتها جزءًا لا يتجزأ من تراثنا السينمائي، ومصدرًا للضحك والفرح لكل من يشاهد أعمالها وتظل شخصيتها المميزة وروحها الطيبة مصدر إلهام لكل الأجيال القادمة من محبي الكوميديا.