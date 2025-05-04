محمد رياض: قرار تجديد رئاستي للمهرجان القومي للمسرح المصري يُمثل مسؤولية كبيرة

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أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة رئيس المجلس الأعلى للثقافة-، قرارًا بتجديد تكليف الفنان محمد رياض؛ رئيسًا للمهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الثامنة عشرة.

تصريحات وزير الثقافة

وأكد وزير الثقافة؛ أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على استمرار الجهود المخلصة في تطوير ودعم الحركة المسرحية المصرية، وتعزيز دور المهرجان كأحد أبرز الفعاليات الوطنية الهادفة إلى إبراز الطاقات الإبداعية في مجال المسرح، مشيدًا بما حققته الدورات السابقة من نجاحات ملموسة.

تصريحات محمد رياض

من جانبه؛ أعرب الفنان محمد رياض؛ عن خالص تقديره لثقة وزير الثقافة الدكتور، أحمد فؤاد هنو، مؤكدًا أن قرار تجديد رئاسته للمهرجان القومي للمسرح المصري يُمثل مسؤولية كبيرة؛ وشرفًا يعتز به، وحافزًا لمواصلة العمل بكل جدية لتقديم دورة تليق بعراقة المسرح المصري ومكانته التاريخية.

وأشار رياض؛ إلى أنه استعرض مع وزير الثقافة؛ ملامح الخطة الخاصة بالبرنامجين -الفني والثقافي- للمهرجان، موضحًا أنهما سيشملان باقة متنوعة من العروض التي تعكس حاضر المسرح المصري؛ وتفتح آفاقًا جديدة نحو مستقبله.

ويُعد الفنان محمد رياض؛ من الرموز البارزة في المشهد الفني المصري، وقد تولى رئاسة الدورتين السابعة عشرة؛ والسادسة عشرة؛ من المهرجان وحقق خلالها مردودًا إيجابيًا حظي بتقدير من الوسط الثقافي.