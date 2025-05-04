نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زينات صدقي في ذكرى ميلادها.. الأسطورة التي حفرت اسمها في قلوب المصريين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُعد زينات صدقي واحدة من أعلام الكوميديا في السينما المصرية، التي أسرت قلوب الجماهير بموهبتها الفائقة وأدائها المتميز.

في هذا التقرير، نلقي الضوء على نشأتها، أعمالها الفنية، زيجاتها، ووفاتها، بمناسبة ذكرى ميلادها.

نشأتها:

وُلدت زينات صدقي في 4 مايو 1912 في حي الجمرك بالإسكندرية، في أسرة متواضعة، نشأت في بيئة صعبة، حيث توفي والدها وهي في سن الثامنة، ورغم التحديات، أبدعت زينات في عالم الفن، حيث التحق بمعهد أنصار التمثيل والخيالة في الإسكندرية، إلا أن والدتها منعتها من إتمام دراستها الفنية، لتبدأ مشوارها في هذا المجال مع القليل من الدعم.

انطلاقها في عالم الفن

كانت البداية الحقيقية لزينات صدقي في أوائل الأربعينات، حيث ظهرت لأول مرة على الشاشة الكبيرة. وعلى الرغم من ظهورها في أدوار "العانس" و"الخادمة"، إلا أنها استطاعت أن تترك بصمة لا تُنسى في تاريخ السينما المصرية.

تألقت زينات صدقي في العديد من الأفلام، حيث شاركت مع كبار الفنانين مثل إسماعيل ياسين، يوسف وهبي، وشادية، لتثبت نفسها كأحد أبرز نجوم الكوميديا في السينما.

زيجاتها

رغم شخصيتها التي ارتبطت بالأدوار الكوميدية في السينما، كانت حياة زينات صدقي الشخصية مليئة بالتجارب العاطفية، تزوجت في سن الخامسة عشرة من ابن عمها الطبيب، لكن زواجها لم يستمر طويلًا، ثم تزوجت مجددًا من موسيقي يُدعى إبراهيم فوزي، ولكن هذا الزواج أيضًا انتهى بالفشل، لتظل زينات صدقي في عيون الجمهور ذلك الكائن المرح والموهوب.

وفاتها

رحلت زينات صدقي عن عالمنا في 2 مارس 1978 عن عمر يناهز 65 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، ورغم أنها توقفت عن تقديم الأعمال الفنية في السنوات الأخيرة من حياتها، إلا أن بصمتها على السينما المصرية لا تزال واضحة.

وتُعد من آخر أعمالها السينمائية فيلم "بنت اسمها محمود" في عام 1975. ورغم الظروف الصعبة التي عاشتها في أواخر حياتها، فقد كرّمها الرئيس أنور السادات في عيد الفن عام 1976، تقديرًا لمساهمتها الكبيرة في إثراء السينما المصرية.