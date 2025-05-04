نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتهاء تصوير 50% من فيلم “الساعة 7” بطولة محمد الشرنوبي استعدادًا لطرحه في دور العرض الصيف المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت أسرة فيلم “الساعة 7” عن الانتهاء من تصوير 50% من مشاهد العمل، تمهيدًا لطرحه في جميع دور العرض خلال موسم صيف 2025، وسط توقعات بأن يقدّم الفيلم تجربة سينمائية مختلفة ومليئة بالأفكار الجديدة التي تواكب تطلعات الجمهور.

أبطال الفيلم

ويضم الفيلم نخبة من نجوم الكوميديا وهم محمد ثروت، أحمد الرافعي نور إيهاب، ندا موسي، محمود حافظ، أحمد الأزعر، نادين، وضيف الشرف بيومي فؤاد.



أحداث فيلم الساعة 7

تدور أحداث فيلم الساعة 7 في إطار كوميدي اجتماعي، ومن المتوقع أن يضيف بصمة خاصة لصيف هذا العام.

وقد نشرت شركة Arrow film production المنتجة للعمل، مجموعة من الصور من كواليس التصوير عبر صفحاتها الرسمية، أظهرت أجواء العمل وروح الفريق، ما زاد من حماس الجمهور وانتظاره للفيلم.

الفيلم من إخراج محمود زهران، الذي يواصل حاليًا استكمال تصوير المشاهد المتبقية تمهيدًا للانتهاء من المونتاج النهائي خلال الفترة المقبلة.