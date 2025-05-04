بعد حصولها على الجنسية المصرية.. كندة علوش تشيد باحتضان مصر لها في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 01:30 مساءً - على أثرى حضورها لفعاليات افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، كشفت الفنانة السورية كندة علوش عن مدى امتنانها بأخذ الجنسية المصرية وحمل جواز السفر المصري، بعد أن تزوجت الفنان عمرو يوسف، وأدلت الفنانة أنها تعتز باحتضان مصر لها كل هذه السنوات.

أضافت علوش خلال كلمتها في المهرجان، أنها الآن تعتبر مصر وطنها الثاني، وأشادت بمدينة أسوان مؤكدة أن هذه المدينة لها مكانة خاصة في قلبها، خاصًة أنها شهدت على زفافها من الفنان عمرو يوسف، وأكدت أنها أخذت أبنائها إلى أسوان حتى تجعلهم يتعرفون على سحر جمال مصر.

اختتمت حديثها بتشجيع العائلات المصرية على أخذ أبنائهم إلى الأماكن الجنوبية في مصر، حتى يكتشفوا روعة بلادهم، خاصًة أن أهالي النوبة يتمتعون بسحر خاص وفن راقي.