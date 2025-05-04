على نهج ”إمبراطورية ميم”.. الفنانة لبلبة تعبر عن رغبتها في زيادة الأفلام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 01:30 مساءً - كشفت الفنانة لبلبة عن رغبتها في المطالبة بزيادة صنع الأفلام التي تدعم المرأة، حيث وضحت خلال حضورها ندوة من ندوات مهرجان أسوان الدولي في دورته الـ 9، أن الأجيال الحالية عليها أن تتجه للأعمال التي تنصف المرأة مثل فيلم "أريد حلا" وفيلم "إمبراطورية ميم".

أكدت أنها تثق في الأجيال الحالية، وترى بها الكثير من الأمل خاصًة مع تطور التكنولوجيا، التي سوف تساعد بشكل كبير في الإبداع الفني.

عبرت عن رأيها في الفنان القدير عادل إمام، مؤكدة أنه فنان لن يتكرر مرة أخرى، فقد قدمت معه 14 عمل فني، وأكدت أنها إلى الآن تحلم أن تقدم معه فيلم آخر، وقد طمأنت الجمهور على صحته مؤكدة أن حالته الصحية سليمة، وأنها تستعد لحضور عيد ميلاده في الأيام القادمة.