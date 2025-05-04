نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان إبداع يكرم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، تختتم اليوم الأحد 4 مايو الدورة 13 من مهرجان إبداع لشباب الجامعات على مسرح جامعة القاهرة، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ومجموعة من نجوم الفن والإعلام.

سبب تكريم عمرو الليثي

ويكرم وزير الشباب الإعلامي الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي "أفضل إعلامي"، تقديرًا لمسيرته الإعلامية الكبيرة ودعمه للشباب في كافة المجالات ولا سيما المبدعين والمتميزين منهم.

مهرجان إبداع

وعلى جانب آخر، يهدف مهرجان إبداع في موسمه الـ 13 إلى تحفيز الشباب المصري على تنمية مواهبهم في مختلف المجالات الأدبية والفنية والعلمية والاجتماعية مع التركيز على الابتكار والإبداع.

ويُعد المهرجان فرصة للشباب لإظهار مواهبهم والحصول على تقدير ودعم من خلال الجوائز والتكريم في حفل الختام الذي سيشهد إعلان الفائزين وتوزيع الجوائز على المتسابقين المتميزين.