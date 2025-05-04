نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم وغدًا.. حلقات خاصة من برنامج "واحد من الناس" من داخل مسجد السيدة نفيسة بعد عملية تطويره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقات خاصة من برنامج "واحد من الناس" تذاع في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد وغدًا الإثنين على شاشة الحياة، من داخل بيوت آل البيت وما تم بها من تطوير والذي يأتي في إطار خطة الدولة المصرية لعمارة بيوت الله عز وجل بصفة عامة واهتمامها بالقاهرة التاريخية ومساجد آل البيت بصفة خاصة.

وقامت كاميرا "واحد من الناس" بتصوير حلقات خاصة من داخل مسجد السيدة نفيسة، وإبراز ما تم إنجازه.

الشيخ رمضان عبد المعز والشيخ علي الله الجمال

كما يجري الدكتور عمرو الليثي حوارًا مع الشيخ رمضان عبد المعز والشيخ علي الله الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة.

وتتناول الحلقات الحديث عن أهل البيت ومولد السيدة نفيسة، واستكمال أعمال التطوير من خلال ترميم الواجهات وتحسين البنية التحتية وتحديث أنظمة الإضاءة والصوتيات وتجديد ساحة المسجد، مع الحفاظ على الطابع المعماري الإسلامي للمسجد وكذلك رفع كفاءة الميدان وكافة الشوارع المحيطة بالمسجد والمؤدية له.

وأيضًا الحديث عن أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمسجد ضمن مشروع تطوير القاهرة التاريخية.

ومسجد السيدة نفيسة يعد واحدًا من مساجد آل البيت في مصر وقبلة للمصريين من مختلف المحافظات، ويكتسب مكانة خاصة في قلوبهم، فهو مسجد مقام السيدة "نفيسة بنت الحسن" رضي الله عنها وهى من أهل بيت رسول الله.

موعد عرض برنامج واحد من الناس

يذاع برنامج واحد من الناس في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد وغدًا الإثنين على شاشة الحياة.