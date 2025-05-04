” برمي الحاجات القديمة وبقطع كل الطرق”.. أحمد حاتم يكشف عن طريقته...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 12:30 مساءً - حل الفنان المصري أحد حاتم، ضيفًا في بوكاست "عندي سؤال" الذي يقدمة الإعلامي محمد قيس، وكشف الفنان خلال اللقاء عن بعض المحطات البارزة في حياته الشخصية والفنية، ومدى تأثير هذه المحطات في تكوين شخصيته الفنية والحياتية.

صرح حاتم أيضًا عن تجربته في فيلم "الملحد" الذي شاركه في بطولته الفنان القدير محمود حميدة، وكشف خلال الحوار أن الشخص المؤمن بدينه لن يتأثر بمثل هذا الدور، وأكد أن الفيلم يحمل رسالة إنسانية كان يريد توصيلها للمشاهدين، خاصًة أنه أوضح أن الفيلم لا يناقش ظاهرة الإلحاد بل يوضح الظروف الأسرية الصعبة التي جعلت البطل يلحد.

أضاف أيضًا أن أعماله السينمائية غالبًا ما تكون من بطولته، أما عن الأعمال الدرامية فهو يرى أنه من الممكن أن يقوم بأدوار محورية أو ثانوية، إذا كان الدور بجانب فنان ذو قامة فنية كبيرة أو العمل يحمل قضية مهمة، بالإضافة إلى أنه أكد أنه ليس لديه هاجسًا بالبطولة المطلقة.

أما عن حياته العاطفية، فقد كشف أن الحب الأول في حياته كان بالمرحلة الابتدائية، وأكمل حديثه أنه رأي هذه الفناة بعد 13 عامًا، ووجد أنها محتفظة بالرسائل الغرامية بينهم إلى الآن، على الرغم من تأثره بهذا اللقاء، إلا أنه وضح أنه وهذه الفتاة أصبحوا شخصيات مختلفة بسبب مرور العمر.

كشف حاتم أنه لا يعترف بفكرة الحب الأول، بالإضافة إلى أنه مر بـ 3 تجارب عاطفية فاشلة، أما عن التعافي من الحب فقد وضح أنه يقطع التواصل وجميع الذكريات التي تجمعه بهذا الشخص، حيث قال: "أنا حتى برمي الحاجات القديمة، أسرع طريق للنسيان هو تقطيع كل الطرق اللي بتفكرك".