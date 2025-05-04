نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد غزي يروج لفيلم "المشروع x" مع كريم عبدالعزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان أحمد غزي لأحدث أعماله السينمائية، والتي تحمل اسم "المشروع x"، مع الفنان كريم عبدالعزيز، والمقرر عرضه في مايو الجاري، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "غزي" البوستر السرمي للفيلم، وعلق عليه قائلًا: "فيلم المشروع x21 مايو 2025 بجميع دور العرض في مصر و5 يونيو 2025 في الخليج والعالم".

قصة فيلم المشروع x

ويظهر البرومو كريم عبدالعزيز هو مفصول من كلية الاثار ويخوض رحلة الموت، حيث يسعى لكشف الغموض المحيط بسر بناء الهرم الأكبر، في إطار أحداث درامية مثيرة تحمل طابعا من الغموض والفانتازيا، ويتناول فيلم المشروع X قصة ضابط شرطة يكافح عصابة دولية لتهريب الآثار في العديد من الدول الأوروبية، ويتقاطع طريقه مع امرأة شابة تعمل غواصة في البحر الأحمر وتعيش في مدينة الجونة، ويخوضان سويًا العديد من المواقف والمغامرات خلال رحلتهما.

أبطال المشروع x

وتضم قائمة أبطال فيلم المشروع X عدد من النجوم، وهم: كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، عصام السقا، أحمد غزي، ومريم محمود الجندي، إلي جانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، والعمل من إخراج بيتر ميمي.