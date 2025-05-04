فتوح أحمد: "سليمان عيد طيبة الدنيا كلها كانت موجودة فيه وكان مجتهد جدًا"

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان فتوح أحمد ضيفًا على برنامج " الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر شاشة قناة "سي بي سي"، وكشف خلال اللقاء عن كثير من الأسرار المتعلقة بحياته الخاصة ومشواره الفني، وتطرق في حديثه عن الفنان الراحل سليمان عيد، مشيرًا إلى الجانب الإنساني في شخصيته.

تصريحات فتوح أحمد

وقال فتوح أحمد:"سليمان عيد كان دمه خفيف جدًا، ومجتهد وبيذاكر كويس، وعنده طموح غير عادي، وكان من النوع اللي لو ضغطتي عليه في الكلام ممكن يبكي... كان حساس جدًا ودايمًا قلبه على الناس".

وأضاف:"كان أساسي معانا في مسرح الجامعة، وكان طيبة الدنيا كلها فيه بشكل غير عادي".

وفاة سليمان عيد

توفي صباح اليوم الجمعة، 18 أبريل 2025، الفنان المصري الكوميدي سليمان عيد عن عمر يناهز 64 عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل منزله، نُقل على إثرها إلى إحدى مستشفيات الشيخ زايد، حيث فارق الحياة.

