محمد رمضان يثير الجدل مجددًا.. تعرف على التفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة - أثار الفنان محمد رمضان حالة من الجدل والتساؤل لجمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بعدما شارك متابعيه مقطع فيديو وهو يصلي في طائرته الخاصه.

محمد رمضان يثير الجدل بسبب فيديو

وظهر محمد رمضان في الفيديو وهو يصلي في طائرته المتجهة إلى المملكة العربية السعودية، صاحبه بأغنية الحمدلله، وموسيقاها، حتى ظن البعض أن محمد رمضان ظل يصلي على أنغامها.

تفاعل الجمهور مع فيديو محمد رمضان

وكتب أحد متابعي صفحة محمد رمضان: "صورني وانا بصلي خلي الناس تعرف اني بصلي.. مبتصدقش بأرقام في السر خلي الناس تعرف أنا بكم بتصدق...استعيذ بالله من الرياء علشان أعمالك الخير بتيجي عليك بالسيئات"، بينما تسائل متابع آخر: "الظهر بصلي وفي الليل برقص وبغني كده هدخل الجنة ولا ايه؟"، وكتب أحد جمهوره: "معندكش مصليه ولا إي احمو لا بس حلوة".

ويذكر أن محمد رمضان كان قد تعرض مؤخرًا لانتقادات شديدة بعدما ظهر في مهرجان كوتشيلا للرقص في الولايات المتحدة ببدلة رقض أثارت حفيظة متابعيه، حيث اعتبروا أن إطلالته تلك لا تليق بسمعة ولا تقاليد مصر.

أحدث أعمال محمد رمضان

ينتظر محمد رمضان عرض أحدث أعماله السينمائية "أسد"، في موسم عيد الأضحى 2025، ينتمي لنوعية الأعمال التاريخية، حيث تدور أحداثه في عام 1280، إبان عصر المماليك، حين قاد العبيد ثورة ضد الجيش العباسي.

آخر أعمال محمد رمضان

وكان آخر أعمال محمد رمضان هي أغنية "هتجيلي" مستعينا بشخصية "ناصر الدسوقي"، وجاءت كلماتها كالتالي:" شوفتيني كتير وأنا حنين، تعالي شوفيني وأنا بقسى، شوفتيني عليكي بتجنن، تعالي شوفيني وأنا بنسى، ماشوفتيش مني غير معلش، ما شوفتيش مني قلبة وش، أنا فرصة ماتتفوش، وضاعت وأنتي مش حاسه، هتجيلي هتلفي وهتجيلي، بدموع هتحنيلي وأشوفك مش قادرة تبصيلي".