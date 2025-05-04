سر تصدر كندة علوش للتريند.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة كندة علوش تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تسلمت جائزة إيزيس تكريما لها من مهرجان اسوان الدولي لسينما المرأة في افتتاح دورته التاسعة والتي بدأت يوم الجمعة الماضي وتستمر حتى السابع من مايو الجاري، وتحمل اسم كوكب الشرق أم كلثوم كرمز للإبداع النسائي المصري والعربي، بمناسبة مرور 50 عاما على رحيلها.

وعبرت كندة عن سعادتها بالتكريم من مهرجان اسوان هذه المدينة التي تعشقها ومصر بلدها الثاني التي احتضنتها منذ أكثر من ١٥ عام وبها أسرتها وزوجها واولادها ودعت كندة الجميع لزيارة اسوان والتمتع بجمالها وشكرت محافظ أسوان ووزير الشباب والرياضة والقائمين على مهرجان اسوان.

كندة علوش

آخر أعمال كندة علوش

وكانت كندة علوش قد نجحت في الموسم الرمضاني المنقضي في مسلسل إخواتي والذي تشاركت بطولته مع النجمات نيللي كريم وروبي وأخرجه محمد شاكر خضير وأنتجته ميديا هب سعدي جوهر.