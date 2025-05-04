بعد الكشف سر نحافتها.. رحمة أحمد تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة رحمة أحمد تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما كشفت عن كواليس فقدانها الكبير للوزن في تصريحات جريئة خلال لقائها مع الإعلامية سالي عبد السلام في بودكاست "عالهادي فالكلام"، مؤكدة أنها لم تلجأ لأي عمليات جراحية أو حقن تخسيس.

تصريحات رحمة أحمد

وقالت: "جالي اكتئاب شديد.. ماكنتش باكل خالص، وده السبب الحقيقي ورا خسارتي للوزن، مش عمليات زي ما الناس فاكرة".



وأوضحت رحمة أن زيادة وزنها في مسلسل "الكبير 6" كانت بسبب الحمل والرضاعة، حيث زاد وزنها 13 كيلو، لكنها فقدتهم تدريجيًا على مدار ثلاث سنوات بعد الولادة.



وبينت أنها لم تستعن بطبيب نفسي رغم معاناتها من الاكتئاب، وقالت: "أنا فاهمة نفسي كويس.. لو حسيت إني مش قادرة أتعامل مع نفسي، ساعتها بس هاروح لدكتور".

رحمة أحمد

آخر أعمال رحمة أحمد



في سياق آخر، شاركت رحمة في رمضان 2025 بعملين دراميين هما "80 باكو" و"الكابتن"، وقد حظيت أعمالها بقبول جماهيري واسع، خصوصًا بعد مشاركة ابنها مصطفى في أحد المشاهد بمسلسل "80 باكو".