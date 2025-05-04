"زى الدهب".. مصطفى شوقي يغني من قلب أسوان ويكشف عن مفاجآت موسيقية جديدة



القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل النجم مصطفى شوقي تألقه على الساحة الغنائية، ويستعد لطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان "زى الدهب"، وهي من كلماته وألحانه، بينما تولى التوزيع الموسيقي مايكل جمال. وتم تصوير الأغنية في أجواء ساحرة داخل جزيرة سهيل بأسوان، تحديدًا في منطقة أرض الذهب، لتضيف لمسة بصرية خاصة على العمل الذي من المقرر إطلاقه رسميًا يوم الإثنين عبر قناته على يوتيوب، مع وعد بجملة من المفاجآت الفنية للجمهور.

يأتي ذلك بعد النجاح الذي حققته أغنيته الأخيرة "العقارب"، والتي كتب كلماتها أبو النور ومودي نبيل، ولحنها ووزعها فارس فهمي. وحققت الأغنية صدى واسعًا بسبب كلماتها الصادمة التي ترصد خيبات الثقة والغدر، حيث يقول في مطلعها:"الفترة ديا الناس بقت زي العقارب.. ده كلام بقوله بجد فعلًا عن تجارب..."، في وصف صريح لعلاقات مهتزة وطعنات جاءت من أقرب الناس.

بأغنية تلو الأخرى، يؤكد مصطفى شوقي حضوره الفني القوي وتنوعه في تقديم مواضيع تمس مشاعر الجمهور، سواء من خلال الإحساس الصادق أو الجُرأة في الطرح.