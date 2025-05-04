نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هاكان صابانجي يرد على شائعات الانفصال بـ«قطار الحب» مع هاندا أرتشيل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بعد أيام من انتشار شائعات حول انفصالهما، قرر هاكان صابانجي أن يرد على طريقته الخاصة، حيث شارك مجموعة من الصور الرومانسية التي جمعته بالنجمة هاندا أرتشيل أثناء رحلة لهما على متن قطار بين روما وباريس، في مشهد أعاد تأكيد قوة العلاقة بين الثنائي، وأشعل تفاعل الجمهور على إنستجرام.

الضجة بدأت حين رُصدت هاندا بمفردها في مطار إسطنبول عقب عودتها من أسبوع الموضة في باريس، ما أثار تساؤلات حول غياب هاكان عنها. لكن أرتشيل أوضحت لاحقًا أن رحلتها كانت للعمل فقط، قائلة: "هاكان لا يرافقني في سفرياتي المهنية، لكننا نقضي العطل سويًا".

الصور الجديدة، التي ظهر فيها الثنائي بأجواء حميمية وسط مناظر أوروبية خلابة، أعادت علاقتهما إلى دائرة الضوء بعد فترة من الغياب عن المناسبات العامة، حيث كانا قد اعتادا مشاركة الجمهور بلحظات من سفراتهما الرومانسية، من المالديف إلى أوروبا.

وبدلًا من التصريحات المباشرة، اكتفى هاكان بالتعليق على الصور بكلمات بسيطة: "بين روما وفرنسا"، مرفقًا بلقطة لهاندا التقطها بنفسه في أحد المطاعم، في رسالة غير مباشرة تؤكد أن الحب لا يزال حاضرًا... لكن على طريقتهما الخاصة.