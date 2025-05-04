نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسرح القناطر الخيرية يشهد عرض "في الظل" ضمن مهرجان النوادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد مسرح قصر ثقافة القناطر الخيرية، أمس السبت، العرض المسرحي "في الظل"، ضمن عروض المهرجان الختامي لنوادي المسرح، في دورته الثانية والثلاثين، والذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة خالد اللبان، وتنفذ فعالياته بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة.

عرض مقبرة لفرقة الأنفوشي المسرحية

العرض لفرقة الأنفوشي المسرحية، عن نص "مقبرة" للكاتب علي العبادي، وإخراج محمد السيد، ويطرح قصة ثلاثة دفانين، توقف عملهم نتيجة معاناتهم من مشكلة انعدام الموارد، مما يدفعهم إلى إعادة التفكير في الواقع من منظور مختلف.

وعن تفاصيل تلك التجربة المسرحية، قال المخرج محمد السيد، العرض دعوة للتأمل والتفكير لمعرفة هل يعيش الانسان حقا أم يحيا حياة على الهامش فلا يشعر بشيء وكأنه شخص ميت.

وأشار عبد الرحمن الشافعي أحد أبطال العرض أنه يجسد شخصية "الدفّان الأول" الذي يعيش وسط مجموعة من الأفراد ويمر بظروف معيشية صعبة نتيجة أزمة مالية الأمر الذي يدفعه للتفكير في التوصل إلى حل حتى وإن كان على حساب الآخرين.

وقال أحمد محمد خليفة، أقدم شخصية "الدفّان الثاني" الذي يتعامل مع الموتى بشكل يومي، وبمرور الوقت يسيطر الشك على تفكيره، ويتساءل "هل نعيش حقا، أم أننا ندفن أنفسنا كل يوم قليلا؟".

ويقول عبد الرحمن غنام "الدفان الثالث": أشارك لأول مرة في المهرجان الختامي، وأشعر بالفخر لمشاركتي في ذلك العمل الي يحمل معان عميقة تتناول ثنائية الموت والحياة، ويقدم رسالة هامة عن الوجود، والرحيل، والأمل.

من ناحيته، أوضح أحمد محمد فهمي منفذ الديكور، أنه تم الاستعانة بتصميمات تعكس حالة العزلة والانفصال عن العالم الخارجي، كالتكوينات الصخرية التي بدت وبها بعض التشققات لإبراز الشعور بالانكسار والعجز عن التواصل مع العالم الخارجي،

كما جاء في مشهد الطفل الفلسطيني الذي يعيش أهوال الحرب، مضيفا أن استخدام الإضاءة الخلفية "الباك لايت" ساعد على تعزيز الأجواء التعبيرية بشكل كبير.

حضر العرض الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، سمر الوزير، مدير عام الإدارة العامة للمسرح، الكاتب والناقد يسري حسان، والكاتب سامح عثمان، وأعضاء لجنة التحكيم: د. محمد زعيمة، د. مصطفى حامد، الموسيقار د. وليد الشهاوي، الكاتب سعيد حجاج، المخرج سامح مجاهد، الفنان محمد حجاج، مدير عام الفنون الشعبية سابقا، وربيع عوض، مدير قصر ثقافة القناطر الخيرية، ولفيف من القيادات الثقافية والمسرحيين.

صناع العرض المسرحي مقبرة

"في الظل" تمثيل: عبد الرحمن الشافعي، أحمد خليفة، عبد الرحمن غنام، أحمد خالد، عبد المنعم هنداوي، وصال السيد، إضاءة جاسر الفرن، تصميم ديكور ودمى ميسون محمد، تنفيذ ديكور معاذ مدحت، تصميم ملابس محمد السيد، تنفيذ ملابس محمد حامد، إعداد موسيقي محمد السيد، تنفيذ موسيقي سوسن محمد، ماكياج منة حلمي، إكسسوارات عبد الرحمن الشافعي، ومخرج منفذ محمد جابر.

وينفذ المهرجان من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، ويشارك به هذا الموسم 27 عرضا مسرحيا من مختلف الأقاليم الثقافية، ويصدر عنه نشرة يومية.

وتتواصل الفعاليات اليوم الأحد، مع العرض المسرحي "صندوق يعقوب" لفرقة مصطفى كامل، تأليف أحمد الغندور، وإخراج عبد الرحمن كمال، ويعرض في السادسة مساء، يليه "The Dung" لفرقة الشاطبي، عن نص "مكان مع الخنازير" للكاتب أثول فيجارد، وإخراج محمد بسيوني.

ويعد المهرجان أحد أبرز المنصات الثقافية لاكتشاف ودعم المواهب المسرحية الشابة من مختلف المحافظات، حيث تتيح الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلاله مساحة حرة للإبداع والتجريب، تأكيدا على دورها في تحقيق العدالة الثقافية وتعزيز الحراك الفني بالمجتمع.