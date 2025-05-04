لهذا السبب... كارول سماحة تتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - كارول سماحة تتصدر تريند جوجل بعد رحيل زوجها المنتج وليد مصطفى.. ولميس الحديدي: "خسارة كبيرة للإعلام المصري والعربي"

تصدّرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة مؤشرات البحث على "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد الإعلان عن وفاة زوجها المنتج والإعلامي المصري وليد مصطفى، في خبر هزّ الوسطين الفني والإعلامي،

وأثار حالة من الحزن والتعاطف الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد كلمات الإعلامية لميس الحديدي التي نعت الراحل بحرارة وألم خلال تقديمها لحلقة من برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة ON.

ووصفت لميس الحديدي رحيل المنتج وليد مصطفى بأنه "خسارة كبيرة للإعلام المصري والعربي"، مشيرة إلى الأثر البالغ الذي تركه غيابه المفاجئ على زملائه في الوسط الإعلامي والفني،

وقالت في نعيها المؤثر:من الأخبار الحزينة والمؤسفة، رحيل الصديق المنتج وليد مصطفى، زوج الفنانة كارول سماحة، الأهم من كونه زوجا لفنانة كبيرة، أنه كان رجلا يملك فكرا إعلاميا مهما في سوق الإعلام.

وأضافت الحديدي:نعرف من هو وليد مصطفى، فقد كان أحد مؤسسي جريدة اليوم السابع عام 2007، وتولى رئاسة مجلس إدارتها حتى عام 2013، كما أسس قناة النهار عام 2011، وكانت حينها من القنوات المؤثرة، ثم انتقل إلى الإذاعة وأطلق "أنيرجي مصر"، وهي واحدة من أبرز الإذاعات الشبابية التي قدمت محتوى جديدا ومختلفا لجمهور الشباب.

وكشفت لميس الحديدي خلال حديثها عن تفاصيل الحالة الصحية للراحل، موضحة أنه كان يُعاني من مشكلات صحية منذ عام 2018، وتحديدًا في الكلى، وخضع لعملية زراعة لم تُكلل بالنجاح، قبل أن يُجري جراحة أخرى منذ أيام قليلة بدت ناجحة، لكن حالته الصحية تدهورت فجأة بشكل غير متوقع.

وقالت الحديدي بأسى: كان في بداية الخمسينيات، ووفاته كانت صدمة كبيرة لنا جميعًا، زوجته كارول سماحة كانت في بيروت، وعادت صباح اليوم، وكانت صدمة كبيرة لنا ولها، خاصة وأن لديهما طفلة معا، وهو أب لبنتين، غيابه وجع وصعب علينا كلنا.. وليد مصطفى كان صديقا، وإنسانا جميلا بحق. ربنا معاكي يا كارول.. قلبنا معاكي.

وجاء تفاعل الجمهور قويًا مع كلمات الحديدي، حيث تداولها رواد مواقع التواصل على نطاق واسع، مشيدين بمسيرة وليد مصطفى المهنية والإنسانية، وداعين للفنانة كارول سماحة بالصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

وتحوّلت صفحات السوشيال ميديا إلى دفتر عزاء إلكتروني، امتلأت بصور الراحل وتعليقات من إعلاميين وفنانين عبّروا عن حزنهم العميق لفقدانه، وسط تسليط الضوء على إنجازاته في الصحافة والإعلام، التي خلّدت اسمه كأحد أبرز رموز هذا المجال في السنوات الأخيرة.