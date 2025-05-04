نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد زعيم يشعل صيف 2025 بـ "ميني ألبوم" جديد.. ويتصدر مشهد التلحين في ألبومات النجوم الكبار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحمد زعيم لا يكتفي بالحضور.. بل يصنع الحدث ويلحن المستقبل

في مسيرة فنية تتجاوز حدود التلحين التقليدي، يواصل النجم والملحن أحمد زعيم تأكيد مكانته كأحد أبرز صناع الأغنية العربية، حيث أعلن مؤخرًا عن انتهائه من تسجيل ميني ألبوم جديد، بالتعاون مع المنتج وليد منصور، ليعيد من خلاله تعريف الأغنية الصيفية بمذاق موسيقي خاص يحمل توقيعه الفني المميز.

الميني ألبوم يضم مجموعة متنوعة من الأغنيات التي وصفها زعيم بـ "المفاجأة الكبيرة" لجمهوره، والمقرر طرحها خلال موسم الصيف، حيث تم الاتفاق بالفعل على تصوير إحدى الأغنيات تحت إدارة المخرج محمد القاضي.

لكن هذا المشروع ليس إلا فصلًا واحدًا في عام مزدحم بالأعمال الكبرى لزعيم، الذي يشارك بأغنية جديدة من ألحانه في ألبوم الكينج محمد منير، وهي من كلمات هالة الزيات، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وميكس وماستر أمير محروس.

كما يجدد تعاونه للمرة الثالثة مع النجم راغب علامة في أغنية جديدة من كلمات أحمد حسن راؤل، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، ووصف زعيم هذه التجربة بأنها "خطوة جديدة ومغايرة تمثل نقلة مختلفة في مشوارهما معًا"، مؤكدًا إعجابه الشديد براغب كفنان وصديق.

ويواصل زعيم ترك بصمته في ألبومات النجمات الكبار، حيث يشارك بأغنية في ألبوم لطيفة المنتظر، من كلمات لؤي الجوهري، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، إلى جانب أغنيتين في ألبوم آمال ماهر، من كلمات نادر عبد الله، وتوزيع أحمد الأمين وعمرو عبد الفتاح. كما يضع ألحانه في أغنيتين من ألبوم إليسا الصيفي، إلى جانب أغنية مميزة في ألبوم نيكول سابا الجديد، والتي تحمل اسم الألبوم نفسه.

وكان زعيم قد اختتم عام 2024 بنجاح أغنيته "حب تاني"، التي حصدت ملايين المشاهدات وتصدرت تريندات السوشيال ميديا، تلاها في فبراير 2025 بأغنية "هد حيل"، التي رسخت مكانته كصوت وألحان تنبض بالمشاعر والرومانسية.