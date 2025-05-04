نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحمة أحمد تكشف سر نحافتها الصادمة: "ما كنتش باكل.. الاكتئاب عمل فيّا كده!" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشفت الفنانة رحمة أحمد عن كواليس فقدانها الكبير للوزن في تصريحات جريئة خلال لقائها مع الإعلامية سالي عبد السلام في بودكاست "عالهادي فالكلام"، مؤكدة أنها لم تلجأ لأي عمليات جراحية أو حقن تخسيس.

وقالت: "جالي اكتئاب شديد.. ماكنتش باكل خالص، وده السبب الحقيقي ورا خسارتي للوزن، مش عمليات زي ما الناس فاكرة".

وأوضحت رحمة أن زيادة وزنها في مسلسل "الكبير 6" كانت بسبب الحمل والرضاعة، حيث زاد وزنها 13 كيلو، لكنها فقدتهم تدريجيًا على مدار ثلاث سنوات بعد الولادة.

وبينت أنها لم تستعن بطبيب نفسي رغم معاناتها من الاكتئاب، وقالت: "أنا فاهمة نفسي كويس.. لو حسيت إني مش قادرة أتعامل مع نفسي، ساعتها بس هاروح لدكتور".

في سياق آخر، شاركت رحمة في رمضان 2025 بعملين دراميين هما "80 باكو" و"الكابتن"، وقد حظيت أعمالها بقبول جماهيري واسع، خصوصًا بعد مشاركة ابنها مصطفى في أحد المشاهد بمسلسل "80 باكو".

وقالت ضاحكة: "مكنتش بلحق أشوفه، فجبته يمثل معايا"، مؤكدة أن المخرجة كوثر يونس تركت له حرية الارتجال، ما أضفى طابعًا عفويًا على مشاهده.

وختمت رحمة حديثها بالإشارة إلى أغنية "يا قلبي وحياتي" التي غنتها لابنها داخل العمل، مؤكدة أنها أغنية مرتجلة كانت ترددها له منذ ولادته.