نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سعد يبدأ "مرحلة ذهبية" مع روتانا: تعاون جديد يعزز مشواره المتألق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



في خطوة جديدة تعكس نجاحاته المتواصلة، أعلن النجم أحمد سعد عن تعاونه الرسمي مع شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، واصفًا إياها بـ"بيته الثاني" ومعبّرًا عن سعادته بالانضمام لعائلة روتانا عبر منشور مؤثر على حسابه الرسمي في إنستجرام.

وكتب سعد: "بسم الله.. بداية جديدة ومهمة مع شركتي وبيتي الثاني بين أهلي وأصدقائي في روتانا. دعواتكم ليا بالتوفيق، واللي جاي أقوى بإذن الله!"، مشيرًا إلى لقائه المثمر مع الأستاذ سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا، والذي وصفه بـ"صديقه العزيز وحبيب قلبه".

كما وجه الشكر للمنتج أسامة رشدي على جهوده في التحضير، مؤكدًا ثقته بأن هذا التعاون سيكون "وش الخير" على الجميع.

يأتي هذا التعاون بعد سنوات من النجاحات المتواصلة التي حققها أحمد سعد، حيث أصبح اسمه مرتبطًا بالترند في كل عمل يطرحه، سواء أكان أغنية أو تتر مسلسل، وسط تفاعل واسع من الجمهور وملايين المشاهدات. وقد نجح في إثبات نفسه كأحد أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي بفضل صوته القوي وخياراته الفنية الذكية.

