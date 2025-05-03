”أولاد البلاد” فيلم عربي مشترك يمزج الكوميديا السوداء بالوجع الفلسطيني

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 06:31 مساءً - شهدت فعاليات أيام الصناعة في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد إعلانًا لافتًا عن تعاون سينمائي عربي جديد يجمع بين المنتجة باهو بخش والمخرج الفلسطيني البارز رشيد مشهراوي، تحت عنوان "أولاد البلاد" وذلك في إطار النسخة الـ15 من المهرجان الذي يحتفي هذا العام بعقدٍ من الإبداع السينمائي المشترك.

المشروع الذي يجمع أطراف إنتاج من فلسطين ومصر والأردن، يحمل رؤية فنية تتناول الواقع الفلسطيني من زاوية مختلفة، حيث يُسرد الوجع المزمن لشعبٍ يعيش التهجير والشتات، لكن هذه المرة بأسلوب ساخر تتخلله لمحات من الكوميديا السوداء، في تجربة سينمائية تهدف إلى ملامسة العمق الإنساني بعيدًا عن النمطية المعتادة.

اختيار مالمو للإعلان عن الفيلم لم يكن مصادفة، فهذه المنصة السينمائية الأوروبية باتت مركزًا حيويًا لتقاطع الثقافات العربية وصناعة الأفلام ذات الرسائل العابرة للحدود، ما جعلها بيئة مثالية لانطلاق مشروع يتطلع إلى إحداث تأثير فني وإنساني واسع.

الفيلم، الذي لا تزال تفاصيله قيد التحضير، يَعِد بتقديم معالجة بصرية وفكرية لحالة "فقدان المكان"، ليس من منظور النزوح الجغرافي فقط، بل كتمزق روحي ووجداني يعيشه الفلسطيني أينما حلّ، ليعيد المخرج مشهراوي قراءة الحكاية من زاوية مختلفة تحمل التأمل والمرارة والسخرية في آنٍ واحد.