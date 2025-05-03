أحمد زعيم يطلق ميني ألبوم ... ومطربون يعلنوا عن أغاني جديدة من...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 04:32 مساءً - أعلن المطرب والملحن أحمد زعيم عن قيامه بإصدار ألبوم جديد من غنائه وتلحينه، وأنه عبارة عن ميني ألبوم، وسيتم طرحه في الصيف.

أكد زعيم على أن الألبوم يعتبر مناسبًا لجميع الأذواق، وهو يتماشى مع الأجواء الصيفية التي سيخرج الألبوم فيها.

جدير بالذكر أن الفنان راغب علامة أبدى إعجابه بفن زعيم، وقال أنه شاطر وموهوب، ومن المفترض أن يغني في الألبوم الجديد أغنية من تلحينه، سيتم طرحها قريبًا في الأسواق.

كما من المنتظر أن يتم طرح أغنية جديدة للكينج محمد منير وهي من ألحان زعيم في الأسواق، بالإضافة إلى قيامه بتلحين أغنية جديدة للفنانة لطيفة.

جدير بالذكر أن أحمد زعيم أصدر أغنية في صيف ٢٠٢٤ ولاقت نجاحًا كبيرًا ومشاهدات متعددة على منصات التواصل الاجتماعي.