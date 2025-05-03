بعد تأجيله ثلاثة أعوام... موعد عرض مسلسل حرب الجبالي والقنوات الناقلة له

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 04:32 مساءً - أعلنت قنوات إم بي سي مصر عن كونها ستتولى عرض مسلسل حرب الجبالي، وهو المسلسل الذي طال انتظاره منذ فترة طويلة.

جدير بالذكر أن المسلسل يحتوي على مجموعة من أقوى الفنانين الذين يقومون بالأدوار المركبة والمعقدة للغاية، وهذا ما جعل الجمهور يلتمس لهم العذر في التأخير.

لم يتم الإعلان حتى الآن عن الأسباب التي أدت إلى تأجيل المسلسل منذ عام ٢٠٢٢، حتى الآن، ولكن سيتم عرضه قريبًا في الصيف على قناة إم بي سي مصر، وذلك بعد انتهاء المشاهد الأخيرة في المسلسل.