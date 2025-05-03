أحمد زعيم.. ينافس بميني ألبوم جديد وألحان لــ الكينج وراغب ولطيفة وآمال واليسا ونيكول

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن النجم الملحن والمطرب أحمد زعيم، عن انتهائه من تسجيل مينى ألبوم جديد، بعد تعاونه مع المنتج وليد منصور، من خلال تقديم مشاريع فنية متنوعة، ويضم المينى ألبوم أغنيات مختلفة ومتميزة، وستكون مفاجأة للجمهور، وتتناسب مع أجواء موسم الصيف القادم، وتم بالفعل الاتفاق على تصوير إحدى الأغنيات مع المخرج محمد القاضى.

تعاون أحمد زعيم مع محمد منير

ومن ناحية أخرى، يشارك أحمد زعيم بأغنية من ألحانه، في ألبوم الكينج محمد منير الجديد، والأغنية من كلمات هالة الزيات، وتوزيع موسيقى عمرو عبد الفتاح، وميكس وماستر أمير محروس.

أحدث أعمال راغب علامة



خلال أيام سيطرح النجم راغب علامة أغنية جديدة، من ألحان زعيم وكلمات أحمد حسن راؤل، وتوزيع موسيقى عمرو عبد الفتاح، وعن هذه الأغنية صرح زعيم بقوله:" هذه الأغنية هي التعاون الثالث بيننا، وهي مفاجأة في الكلمات، والألحان والتوزيع وأعتبرها من التجارب الجديدة عليا وعلى الفنان راغب علامة، لأنه فنان ذكي وبيفكر دائما يقدم الجديد ليه ولجمهوره".

وأضاف زعيم:" أنا كملحن وعلى المستوى الشخصى عاشق للفنان راغب علامه ولصوته ولفنه وتجمعنا صداقة قوية".

تعاون أحمد زعيم مع لطيفة



يشارك أيضًا زعيم بأغنية من ألحانه فى ألبوم النجمة لطيفة الجديد، الذى ستطرحه قريبا، وهى من كلمات لؤى الجوهرى، وتوزيع موسيقى عمرو عبد الفتاح.

كما يشارك أيضًا بأغنيتين من ألحانه فى ألبوم النجمة آمال ماهر الجديد والذى ستطرحه أيضا قريبا، وهما من كلمات نادر عبد الله، وتوزيع موسيقى أحمد الأمين، وعمرو عبد الفتاح، ويشارك أيضًا بأغنيتين من ألحانه حتى الأن فى ألبوم النجمة إليسا الجديد الذى ستطرحه حلال هذا الصيف، وهما من كلمات أحمد حسن راؤل، ويشارك أيضًا بأغنية من ألحانه في ألبوم النجمة نيكول سابا الجديد، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤل، وتوزيع موسيقى هانى ربيع، وهى عنوان الألبوم.

آخر أعمال أحمد زعيم

يذكر أن النجم أحمد زعيم طرح فى نهاية العام الماضى أغنيته الجديدة "حب تانى" وحققت نجاحًا كبيرًا على اليوتيوب والسوشيال ميديا، وهى من كلمات الشاعر محمد يونس، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وميكس وماستر خالد سند، وإخراج أحمد علاء الجندى، وإشراف وتنفيذ saro، وإنتاج el adevino.

وأيضًا واصل تألقه فى فبراير الماضي وتقديمه أغنية رومانسية ساحرة بعنوان "هد حيل"، من كلمات محمد يونس، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى أحمد المغربى، ميكساج وماسترينج ماهر صلاح، ومن إخراج عمر أيمن، وإشراف وتنفيذ هاني صارو.

من المعروف أن النجم أحمد زعيم بمشاركة مغني الراب التونسي نوردو، والنجم أحمد سعد، نالوا جائزة موريكس الأغنية العربية المتميزة عن أغنية "يا عرّاف" خلال حفل مهرجان الموريكس دور اللبنانى الشهير، الذى أقيم فى ديسمبر الماضى، بالعاصمة اللبنانية بيروت، في حفل حضره العديد من نجوم الفن في العالم العربي، وقام الفنان أحمد زعيم والفنان التونسى نوردو، بعد استلامهما للجائزة، بغناء أغنية "يا عراف" وسط تصفيق لافت وإعجاب من جميع الحاضرين.

أغنية "يا عرّاف"

أغنية "يا عرّاف" من كلمات محمد الفقي، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى توما، وأخرج الكليب ياسين حسن، واستطاعت الأعنية تحقيق نجاحات كبيرة بعد وقت قليل من صدورها عام 2023، إذ تخطت الأن الــ 55 مليون مشاهدة على يوتيوب.