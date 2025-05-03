"ضريبة البعد" من لحن مدين تتصدر تريند تويتر وجماهير أصالة تختارها عنوان الألبوم بالتصويت

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت النجمة أصالة عن عنوان ألبومها الجديد "ضريبة البعد"، وذلك من خلال مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يُعد بمثابة اختيار جماهيري بعد تصويت من جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي، الأغنية التي لحنها الملحن المبدع مدين، سرعان ما تصدرت تريند تويتر، مما يعكس تشوق الجمهور الكبير بالأغنية ورغبتهم في استماعها فور طرحها.

مدين، الذي يتميز بلحنه العاطفي والجذاب، يقدم أغنية "ضريبة البعد" بروحٍ جديدة، وهذا التعاون بين أصالة ومدين ليس الأول من نوعه، حيث سبق وأن جمعتهما أعمال ناجحة لكن أغنية "ضريبة البعد" تضعهما في مكانة جديدة، مع الجمهور الذي أبدع في اختيار اسم الألبوم والمقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.

أغاني مدين مع بهاء سلطان

في سياق آخر تصدر مدين، مؤخرًا التريند بأغنيتي "اترموا" و"رسيني" لبهاء سلطان، حيث تمكنت أغنية "اترموا" من احتلال المركز الثامن في قائمة الأغاني الأكثر استماعا عبر موقع الڤيديوهات يوتيوب، محققة نسب مشاهدة عالية منذ طرحها، بينما حققت أغنية "رسيني" أيضًا أرقامًا مليونية في عدد المشاهدات، وعبر المتابعون عن إعجابهم بالألحان والإحساس الذي ظهر بوضوح في أداء بهاء سلطان.