أسماء جلال تروي تفاصيل مواقف مرعبة خلال تصويرها لمشاهد الفئران في مسلسل "أشغال شقة جدًا"

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد كواليس تصوير مسلسل "أشغال شقة جدًا" مواقف طريفة وحكايات لافتة، كشف عنها أبطال العمل خلال لقائهم في برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "MBC مصر".

مازح الفنان هشام ماجد صديقته الفنانة أسماء جلال بعد تصدر جملتها "في جيييه" مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "أنا ومصطفى قاعدين بنضحك طول المسلسل، وإنتي تيجي تقولي في جيييه ينزل تريند هو دا عدل؟"، لترد أسماء مازحة: "ربنا نصرني".

تصريحات أسماء جلال

وأعربت أسماء جلال عن سعادتها بالمشاركة للعام الثاني على التوالي مع فريق العمل، مشيرة إلى أنها على استعداد لتقديم أجزاء جديدة من المسلسل، قائلة: "شرف لي إني لتاني سنة اشتغل معكم، ومكسرين الدنيا دايما، ودا مكنش هيحصل من غير خالد وشيرين دياب وهشام ماجد ومصطفى غريب، ومعنديش مشكلة نعمل 25 ألف جزء، أنا تمام".

ومن جانبه، روى المخرج خالد دياب كواليس مشاهد صعبة خاضتها أسماء جلال، شملت مشاهد تغطيس رأسها في المياه ومواجهة الفئران، قائلًا إنها تعرضت لحالة هلع حقيقية أثناء التصوير، خاصة بعد اكتشافها هروب ثلاثة فئران من القفص، رغم تأكيدات فريق العمل بأن الأمر آمن.

وأضافت:" كان كل شوية يقول لي سامحيني على اللي جاي، وسألني بتخافي من الصراصير، قولت له عندي فوبيا، قال لي طب والفئران؟ قولت له لا دول جمال وcute، جابهم في قفص وأنا معرفش بحسبهم زي الهامستر، فكان صويت وعياط، وبسألهم القفض متأمن، قالوا لي آه طبعا، وفي اللحظة اللي بيقولوا فيها كدة في 3 هربوا من القفص".

تصريحات هشام ماجد



في السياق نفسه، وجّه هشام ماجد الشكر للفنانة إسلام مبارك، مشيدًا بتحملها مشاهد أكشن صعبة وتكرار لقطات الأكل أكثر من مرة، رغم عدم حبها لبعض الأطعمة مثل اللانشون، وقال: "أكلت أكل كتير مش بتحبه، هي بتكره اللانشون وأنا مكنتش أعرف المعلومة دي، وجيبنا لها حتة لانشون رهيبة".

وأضاف أن المشهد الذي حملها فيه بالكرسي تم بمساعدة الجرافيكس والأسلاك ليبدو أكثر درامية، مضيفًا:" طبعا كان في أسلاك وجرافيكس في المشهد، وإحنا كبرناها وطولناها علشان الموضوع يبان".

مسلسل "أشغال شقة"

يذكر أن مسلسل "أشغال شقة" من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، مصطفى غريب، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.