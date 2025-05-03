بالصور.. فنان العرب محمد عبده يتألق في حفل استثنائي بالأوبرا برعاية روتانا

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا فنان العرب محمد عبده، مساء الجمعة، حفلًا غنائيًا ضخمًا بدار الأوبرا المصرية بحضور جماهيري كبير برعاية مجموعة روتانا للصوتيات والمرئيات، ورفع لافتة "كامل العدد".

واستمتع الجمهور بليلة طربية استثنائية وسهرة غنائية حملت عنوان "ليلة الموسيقار طلال"، أعادت للأذهان أمجاد الزمن الجميل، وتغنى الجمهور مع فنان العرب ورددوا معه أغانيه.

حضور الحفل



وشهد الحفل حضور الأستاذ سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى ومديرها التنفيذي للشئون الفنية بالقاهرة أسامة رشدي، وعدد من الشخصيات العامة والفنية بينهم حميد الشاعري وشذى.

وقدم محمد عبده، باقة من أشهر أغانيه التي ارتبطت بذاكرة محبيه وجمهوره متنقلا ما بين الكلاسيكيات والأعمال الحديثة بصوته الدافئ وحضوره المميز.



كما قدم مجموعة من الأغنيات الجديدة من ألحان الموسيقار طلال، وشملت فقرته الغنائية 13 عملًا جديدًا بمصاحبة فرقة موسيقية يقودها أمير عبدالمجيد ووليد فايد.

آخر أعمال محمد عبده

جدير بالذكر أن، النجم محمد عبده طرح في نوفمبر الماضي ألبومًا غنائيا من إنتاج شركة روتانا، وضم 7 أغنيات من ألحان الموسيقار طلال، ولاقى الألبوم نجاحا وصدى واسع بين جمهوره في جميع أنحاء العالم.