الفنانون يشيعون جنازة زوج كارول سماحة ... فمن هو زوجها؟

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 03:30 مساءً - شيع الفنانون منذ ساعات جنازة الراحل وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة إلى مثواه الأخير، وحضر أشرف زكي، ولميس الحديدي، ومحمد سامي، ومدحت العدل، وإلهام شاهين.

كتبت الفنانة كارول سماحة خبر وفاته في فجر صباح اليوم السبت ٣ مايو، ناعية بذلك المنتج وليد مصطفى، حيثُ أكدت أنه توفى إثر صراع طويل مع المرض، وأنه علمها الكثير في حياتها، وذكرت بكون ذاكراه ستبقى نارًا مشتعلة في قلبها، وعاهدته على تنفيذ وصيته، وبأنها لن تنساها.

جدير بالذكر أن المنتج وليد مصطفى هو واحد من مؤسسي جريدة اليوم السابع، وكلن بمجلس إدارة قناة النهار، وترأس مجلس إدارة الشركة المالكة للإذاعة إنرچي.