لبلبة خلال تكريمها في مهرجان أسوان تقف حدادًا على رحيل زوج كارول...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 03:30 مساءً - طلبت الفنانة المصرية لبلبة اليوم السبت ٣ مايو، من الجمهور الحاضر خلال حصولها على تكريم من مهرجان أسوان السينمائي، أن يقفوا دقيقة حداد على روح الراحل زوج الفنانة كارول سماحة، والذي توفى منذ ساعات، وهو المنتج السينمائي وليد مصطفى.

أكدت لبلبة في لفتة إنسانية منها، على أن وليد من الشخصيات المحترمة القليلة، وأنه صديق عزيز، وزوج فنانة عزيزة، وتقدر لبلبة حجم حزن كارول.

تحدثت لبلبة أيضًا عن أعمالها القديمة، ومشاركتها للعظماء من الفنانين مثل: أنور وجدي ونعيمة عاكف، كما أنها تحدثت عن إنتاجها الفني ومشاركتها للمخرجين والفنانين، مثل: عادل إمام، أحمد زكي، محمد صبحي، وغيرهم.

وعبرت لبلبة عن سعادتها بالجائزة، خاصة وأنها تحمل اسم العظيمة أم كلثوم.