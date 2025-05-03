نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يسري نصر الله: محمد رمضان موهوب ويستحق مكانة أفضل.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قال المخرج الكبير يسري نصر الله إن النجم محمد رمضان فنان موهوب ويستحق مكانة أفضل من التي هو عليها حاليًا، مشيرًا إلى أنه يعمل حاليًا على مشروع جديد مع المخرج محمد دياب، ومن المتوقع أن يُقدَّم فيه بشكل مختلف تمامًا عمّا اعتاده الجمهور.

رأي يسري نصر الله في محمد رمضان

وأضاف يسري نصر الله، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، أن المنتجين في الغالب يحصرون محمد رمضان في أدوار نمطية مثل أدوار “قلب الأسد” و”الألماني”، رغم قدرته على تقديم شخصيات متنوعة ومعقدة.

نمط تكرار الأدوار للفنانين

وأشار يسري نصر الله، إلى أن هذا النمط من التكرار لا يقتصر على محمد رمضان فقط، بل يمتد إلى فنانين آخرين مثل باسم سمرة، الذي يُختار كثيرًا في أدوار رجل العصابات أو ابن الحي الشعبي، رغم أن إمكانياته الفنية تؤهله لتقديم أدوار مختلفة ويحقق نجاحًا من خلالها.

وأكد يسري نصر الله أن هناك اعتقادًا خاطئًا لدى بعض المنتجين بأن تغيير نوع الأدوار التي تعوّد عليها الجمهور سيؤثر سلبًا على نجاح العمل، لكن الحقيقة أن الجمهور قد يندهش ويُعجب حين يرى الممثل في شكل غير متوقع.



