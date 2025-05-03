"سيكو سيكو" يُعيد الفيلم المصري لصالات السينما في المغرب

القاهرة - محمد ابراهيم - استطاع فيلم "سيكو سيكو" بطولة عصام عمر وطه دسوقي، أن يعيد الفيلم المصري لصالات السينما في دولة المغرب مرة أخرى، حيث تم عرضه هناك بعد النجاح الذى حققه في دور العرض في السينمات المصرية والعربية، وذلك بحضور السفير أحمد نهاد عبد اللطيف سفير مصر في المغرب.

كلمة السفير أحمد نهاد عبد اللطيف

وتحدث السفير أحمد نهاد عبد اللطيف عن فكرة عرض فيلم سيكو سيكو بدولة المغرب في تصريحات صحفية قائلًا: "العلاقة المصرية المغربية والثقافة المتبادلة بين الشعبين الشقيقين المصري والمغرب علاقة طيبة موجودة منذ القدم كان هعناك دائمًا تواصل وتبادل ثقافى كبير منذ العقود الماضية".

وتابع: "منذ جئت سفير في المغرب لمست ذلك مع الشعب المغربي، وحضورى هو لدعم هذا الجهد وهذه المباردة والذى يساهم في تواجد الفيلم المصري في المغرب، كما كان الحال في السابق، فكانت السينما المصرية دائمًا موجودة في المغرب، واليوم نرى دفعة جديدة لتفعيل هذا الدور وإعادة إحياء عرض الفيلم المصري في المغرب وأهنئ القائمين على هذا العمل".

وأختتم حديثه: "العلاقة بين مصر والمغرب لها خصوصية كبيرة وتاريخية وبينهما محبة وتقدير وتبادل ثقافى وتجارى وهناك دائما دعم لهذه العلاقات في كافة المجالات".

إيرادات سيكو سيكو

ويواصل فيلم سيكو سيكو حصد الإيرادات، والتى جعلته فى المركز الثانى بقائمة أعلى الأفلام تحقيقًا للإيرادات فى السينما المصرية، والعمل من بطولة عصام عمر، طه دسوقي، باسم سمرة، مع عدد من النجوم الشباب منهم تارا عماد، ديانا هشام، وعلي صبحي، فيما يظهر به خالد الصاوي ضيف شرف، والعمل من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، ومن إنتاج أحمد بدوي والشركة المتحدة للإنتاج السينمائي وفيلم سكوير.

أحداث سيكو سيكو

تدور أحداث فيلم سيكو سيكو حول شابين من عائلة متوسطة يحققان أحلامهما بعد زمن من الانتظار، عندما يحصلان على ميراثهما القانوني أخيرًا بعد وفاة عمهما ولكن سرعان ما لا تتم فرحتهما حيث يكتشفان أن الميراث عبارة عن بضاعة غير قانونية، فيقرر الشابان تصفية تلك البضاعة من خلال بيعها على لعبة تليفون محددة من إنشائهما والتي يسمونها "سيكو سيكو".

وبالفعل تحقق اللعبة نجاحًا مذهلًا ولكن لفترة قصيرة حيث يظهر لهما رئيس عصابة، ويدعي أنه المالك الحقيقي للبضاعة، ماذا سيفعل الشابان لمواجهة تلك العقبات والتغلب عليها؟!.

ويعرض في دور السينما بجانب سيكو سيكو أفلام: "الصفا الثانوية بنات" بطولة علي ربيع وأوس أوس ومحمد ثروت، "نجوم الساحل" بطولة أحمد داش ومايان السيد وعلى صبحى وعدد كبير من ضيوف الشرف، "استنساخ" بطولة سامح حسين وهبة مجدى، "فار بـ 7 أرواح" بطولة أحمد فتحى وسليمان عيد وندا موسى وعدد كبير من الفنانين.