تعرف على موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل "برسيتيج"

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق مسلسل "بريستيج" بطولة مصطفى غريب ومحمد عبدالرحمن، نجاحًا كبيرًا بعد عرض أولى حلقاته، على منصة "يانجو بلاي"، الخميس الماضي الموافق 24 من الشهر الجاري.

ومن المقرر عرض الحلقتي الخامسة والسادسة، عبر منصة "يانجو بلاي" الخميس المقبل في تمام الساعة السادسة مساءًا.

مسلسل بريستيج

أبطال مسلسل "بريستيج"

ويشارك في بطولة مسلسل "بريستيج" عدد كبير من الفنانين ومنهم مصطفى غريب، ومحمد عبد الرحمن، وسامي مغاوري، وبسام رجب، وآلاء سنان، ومغني الراب زياد ظاظا، وصانع المحتوى عبد العاطي، ويظهر خلال الفيلم عدد من ضيوف الشرف منهم أحمد داود، وشيماء سيف، والفيلم من إخراج عمرو سلامة.

أحداث مسلسل "بريستيج"

وتدور أحداث المسلسل في إطار 8 حلقات من التشويق والكوميديا حول عدد من الاشخاص يضطروا اللجوء إلى مقهى بسبب ضرب عاصفة قوية لشوارع القاهرة تتسبب في انقطاع الكهرباء ومع عودة التيار الكهربائي، تُكتشف جريمة قتل غامضة، فتسود الفوضى ويبدأ الجميع في لعب دور المحقق لمحاولة معرفة القاتل.