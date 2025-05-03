كندة علوش تتسلم تكريمها من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

القاهرة - محمد ابراهيم - تسلمت النجمة السورية كندة علوش منذ قليل جائزة إيزيس تكريما لها من مهرجان اسوان الدولي لسينما المرأة في افتتاح دورته التاسعة والتي بدأت اليوم الجمعة وتستمر حتى السابع من مايو الجاري، وتحمل اسم كوكب الشرق أم كلثوم كرمز للإبداع النسائي المصري والعربي، بمناسبة مرور 50 عاما على رحيلها.

سعادة كندة علوش بالتكريم



وعبرت كندة عن سعادتها بالتكريم من مهرجان اسوان هذه المدينة التي تعشقها ومصر بلدها الثاني التي احتضنتها منذ أكثر من ١٥ عام وبها أسرتها وزوجها واولادها ودعت كندة الجميع لزيارة اسوان والتمتع بجمالها وشكرت محافظ أسوان ووزير الشباب والرياضة والقائمين على مهرجان اسوان.



وكانت إدارة المهرجان قد أكدت أن تكريم النجمة كندة علوش، يأتي تقديرا لموهبتها الكبيرة ولمسيرتها السينمائية التي تضم عددا من الأفلام المهمة التي تعاونت فيها مع مخرجين مهمين يمثلون أجيالا مختلفة من المبدعين في السينما السورية والمصرية، كما نجحت في تجسيد العديد من الشخصيات تعبر عن المرأة وأحلامها ومعاناتها.



بدورها عبرت النجمة كندة علوش عن سعادتها أن يتم تكريمها من قبل مهرجان اسوان خصوصا أنه مرتبط بسينما المرأة وفي دورة استثنائية تحمل اسم كوكب الشرق ام كلثوم.

أفلام عالمية لكندة علوش



وتألقت كندة علوش في السنوات الأخيرة في أفلام تحمل صبغة عالمية وشاركت في مهرجانات دولية كبرى مع مخرجات مميزات من جنسيات مختلفة مثل "نزوح" مع المخرجة سؤدد كعدان والذي فاز بجائزة الجمهور في مهرجان فينسيا،

و "السباحتان" مع المخرجة سالي الحسيني الذي عرض في افتتاح مهرجان تورنتو السينمائي، كما عرض في مهرجاني لندن والقاهرة، و"الأتوبيس الأصفر" مع المخرجة الأمريكية وندي بيرنارز الذي عرض في مهرجان تورنتو وشاركها بطولته عدد من نجوم السينما الهندية.

نجاح موسم رمضان

وكانت كندة علوش قد نجحت في الموسم الرمضاني المنقضي في مسلسل إخواتي والذي تشاركت بطولته مع النجمات نيللي كريم وروبي وأخرجه محمد شاكر خضير وأنتجته ميديا هب سعدي جوهر.