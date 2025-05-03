أحمد عبد الله لـ "دوت الخليج الفني": شخصية "خالد طايل" في "وتقابل حبيب" انتهازية.. ومحمد سامي يضعنا دائمًا في إيدٍ أمينة | حوار

القاهرة - محمد ابراهيم - في تجربة تمثيلية جديدة تحمل ملامح مختلفة عن أدواره السابقة، يخوض الفنان أحمد عبد الله الموسم الدرامي من خلال شخصية "خالد طايل" في مسلسل "وتقابل حبيب"، وهي شخصية تتميز بالخبث والانتهازية. في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الفني"، تحدّث عبد الله عن أسباب اختياره لهذا الدور، وتفاصيل تعاونه مع صناع العمل، بالإضافة إلى كواليس مشهد مؤثر في "سيد الناس" وتكرار تعاونه مع المخرج محمد سامي، الذي يعتبره من أكثر المخرجين دعمًا للممثل.



أكد الفنان أحمد عبد الله في حواره مع دوت الخليج الفني أن سبب حماسه لتجسيد شخصية خالد طايل في مسلسل "وتقابل حبيب" يعود إلى وجود الأستاذ عمرو محمود ياسين، موضحًا أن كتاباته دائمًا ما تصل إلى المشاهد بشكل كبير. كما أشار إلى أن وجود نجمة بحجم ياسمين عبد العزيز كان عنصر جذب كبير، بجانب انجذابه لخبث الشخصية، خاصة بعد تقديمه أدوارًا مسالمة خلال الموسم.



ملامح شخصية خالد في وتقابل حبيب



وصف أحمد عبد الله شخصية "خالد" التي يجسدها في وتقابل حبيب بأنها متسيطر عليها، وأن ارتباطها بشخص آخر يجعلها تفعل أي شيء، مؤكدًا أنها شخصية انتهازية، ومختلفة تمامًا عن ما قدمه سابقًا.



سبب حماسه لقبول دور خالد طايل



وأشار أن سبب حماسه لشخصية خالد طايل في وتقابل حبيب وجود الاستاذ عمرو محمود ياسين لأن دائما كتاباته تصل إلى المشاهد بشكل كبير، بالإضافة لوجود نجمة كبيرة بحجم ياسمين عبد العزيز، بالإضافة إلى خبث الدور نظرًا لانني قدمت خلال الموسم ادوار مسالمة.



نيكول سابا مفاجأة العمل



وأشاد بعفوية وتلقائية الفنانة نيكول سابا، واصفًا إياها بالمفاجأة، حيث أتاح له أسلوبها الطبيعي في الأداء أن يقدم الدور براحة شديدة أمام الكاميرا.

أهمية السيناريو الجيد والفصل بين الشخصيات



وتحدث عبد الله عن أهمية وجود اسكربت قوي في العمل الفني، موضحًا أن ذلك يساعد على قراءة الشخصية من البداية إلى النهاية، كما أكد أن القعدة مع المؤلف والمخرج لوضع تفاصيل الدور تُسهم في تجانس الشخصيات، خاصة عندما يكون العمل متكاملًا.



كواليس مشهد موت "أدهم" في "سيد الناس"



وكشف عبد الله أن مشهد موت شخصية "أدهم" في مسلسل "سيد الناس" تم تصويره مرتين فقط، واصفًا إياه بالمشهد الجميل، مؤكدًا أنه عاش الحالة بشكل قوي إلى جانب الفنان الكبير عمرو سعد، ومعبرًا عن سعادته بردود الفعل على نجاح المشهد.

التعاون المتكرر مع محمد سامي



وعن تعاونه المتكرر مع المخرج محمد سامي، قال أحمد عبد الله إنه من أكثر المخرجين الذين يعملون على الممثل بشكل عميق، مما يمنحه شعورًا بالأمان في التصوير وأنه بيد أمينة وأضاف: "بكون فرحان في اللوكيشن معاه، لأنه بيكون هناك ضمان للنجاح"، مؤكدًا أنه لا يوجد شخص ناجح مثل محمد سامي إلا ويتعرض للانتقاد.