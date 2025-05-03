نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عبد الرحمن يدخل غرفة سرية ضمن أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "بريستيج" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت منصة يانجو بلاي الإلكترونية اليوم الحلقات الثالثه والرابعة من مسلسل برستيج، الذي يقدمه النجم محمد عبد الرحمن في تجربة جديدة ومختلفة، وبدأت الحلقة الثالثة بالبحث عن القاتل وتذهب الشكوك اتجاه اكرم ـ محمد عبد الرحمن، ولكن يتم استبعاده من الشكوك. لتلف الشكوك حول كل فرد بداخل المطعم، ويدخل اكرم مع باقي الافراد في الحلقة الرابعة في غرفة سرية لتسقط عليهم شبكة عملاقة ويظهر كائنات غريبة فمن يكونوا؟.

قصة مسلسل “بريستيج”

تدور قصة المسلسل حول عاصفة شديدة تضرب شوارع القاهرة، مما يجبر ١٢ شخصًا من خلفيات اجتماعية مختلفة على اللجوء إلى مقهى وسط البلد. بعد انقطاع الكهرباء وعودتها، يكتشف الجميع جريمة قتل غامضة، وتتصاعد الأحداث وسط أجواء من التوتر والكوميديا السوداء حيث يحاول الجميع كشف القاتل. يتألف المسلسل من ثماني حلقات مشوقة.

أبطال وصناع مسلسل “بريستيج”



مسلسل برستيج من بطولة محمد عبد الرحمن، ويشاركه البطولة كل من مصطفى غريب، سامي مغاوري، دينا، راندا عوض، بسام رجب، آلاء سنان، وعمر شريف. العمل من تأليف إنجي أبو السعود وإخراج عمرو سلامة

يأتي مسلسل برستيج ضمن سلسلة من النجاحات التي حققها محمد عبد الرحمن في الآونة الأخيرة.

أحدث أعمال محمد عبدالرحمن





أحدث أعماله السينمائية فيلم البطة الصفرا، وهو ثالث بطولة مطلقة له بعد فيلمي الدعوة عامة والخطة العايمة. يشارك في بطولة الفيلم غادة عادل، صلاح عبد الله، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، وأحمد طلعت، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج عصام نصار، وإنتاج رامي السكري.



وفي موسم رمضان ٢٠٢٣، شارك محمد عبد الرحمن في مسلسل كشف مستعجل الذي عُرض على منصة Watch It وحقق نجاحًا كبيرًا. المسلسل من بطولة هنادي مهنا، مصطفى خاطر، إيمي طلعت زكريا وغيرهم، ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي.



