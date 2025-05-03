حسام حبيب يواسي كارول سماحة في وفاة زوجها

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان حسام حبيب على مواساة الفنانة كارول سماحة في وفاة زوجها المنتج وليد مصطفى، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات القصيرة "إكس" تويتر سابقًا.

منشور حسام حبيب

وكتب "حبيب":"خالص العزاء والمواساة للفنانة الزميلة كارول سماحة في وفاة زوجها، قلبي معك في هذا المصاب الأليم، وأسأل الله أن يمنحك الصبر والسكينة، وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، إنا لله وإنا إليه راجعون".



آخر أعمال كارول سماحة



والجدير بالذكر ان آخر أعمال كارول سماحة فيديو كليب أغنيتها "إجازة" والتى قدمت من خلالها جرعة غنائية استعراضية درامية مبهرة، وهى من إخراج بتول عرفة، وكلمات أحمد حسن راؤول، ألحان محمد رحيم، وتوزيع سليمان دميان.