محمد رضوان بين الكوميديا والغموض.. موسم فني مزدحم ومتنوع

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 12:31 مساءً - أعلن الفنان محمد رضوان انضمامه لمسلسل كوميدي جديد بعنوان "أنا أنت أنت مش أنا" يشاركه بطولته معتصم النهار، على أن يبدأ التصوير قريبًا.

كما ينتظر سيناريو فيلم "زوجة رجل مش مهم" بمشاركة أكرم حسني وكريم عبدالعزيز، دون تحديد موعد للتصوير بعد.

رضوان يشارك أيضًا في فيلم "فار بـ7 أرواح" المعروض حاليًا، وتدور أحداثه في إطار كوميدي غامض حول جثة تثير سلسلة من المفارقات بين سبعة أشخاص، الفيلم من بطولة الراحل سليمان عيد وفرح الزاهد وآخرين.

وفي رمضان 2025، تألق رضوان في مسلسل "حسبة عمري" مع روجينا، حيث تناول العمل قصة اجتماعية مليئة بالمواقف الساخرة والتعقيدات العائلية.