نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. نانسي عجرم و"واما" يشعلون أجواء المتحف المصري الكبير بحفل استثنائي عالمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم وفريق "واما" محمد نور وأحمد فهمي واحمد الشامي حفلا غنائيا ضخما بالمتحف المصري الكبير بحضور من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.

تفاصيل الحفل



حضرت نانسي عجرم بكامل أناقتها بصحبة مدير أعمالها جيجي لامارا وكان في استقبالهما منظم الحفل المنتج ياسر الحريري.



وتألقت نانسي بعدد كبير من اغانيها الرومانسية المميزة التي تفاعل معها الحضور علي مدى قرابة الساعتين وسط أجواء ساحرة غير مسبوقة.

وأحيا أولى فقرات الحفل فريق واما الذي صعد علي خشبة المسرح وسط هتافات ترحيب حافلة من الحضور من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.



وقدم الفريق عدد كبير من أغانيهم المميزة التي تالقوا بها طوال مشوارهم الفني وسط أجواء من البهجة والدعابة المتبادلة مع الجمهور.



وحرصت نانسي عجرم وفريق واما علي توجيه الشكر لكل كل من ساهم في إنجاح الحفل وفي مقدمتهم الحضور بالإضافة د. سمير غرابة ود.هاني نبيل والمهندس عبد السلام غرابة ومنظم الحفل المنتج ياسر الحريري واحمد السويسي ومصمم اامسرح تامر فوزي واضاءة وليد الحريري .