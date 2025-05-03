بالصور.. "واما" يتألقون بحفل عالمي في المتحف المصري الكبير والحريري يكشف تفاصيل عودة الفريق للغناء وإطلاق ألبوم جديد

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا فريق واما للنجوم محمد نور وأحمد فهمي وأحمد الشامي حفلًا غنائيًا ضخمًا مساء أمس الجمعة بالمتحف المصري الكبير بحضور من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.

تفاصيل الحفل

حضر فريق واما نور وفهمي والشامي بصحبة منتجهم ومدير أعمالهم ياسر الحريري والذي كشف تعاونه معهم في إطلاق البومهم القادم والعودة لإحياء الحفلات بشكل منتظم الفترة القادمه خاصة ان الساحة التي الغنائية افتقدت لفترة من الزمن قوة واما التي حققت نجاحات كبيرة عربيًا ولهم بصمبة مميزة خاصة بهم.

وصعد الثلاثي علي خشبة المسرح وسط أجواء لايف عالمية علي مسرح ضخم من تصميم تامر فوزي واضاءة وليد الحريري بساحة المتحف المصري الكبير وسط هتافات ترحيب حافلة من الحضور من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.



وقدم الفريق عدد كبير من أغانيهم المميزة التي تالقوا بها طوال مشوارهم الفني وسط أجواء من البهجة والدعابة المتبادلة مع الجمهور.



وحرص الفريق على توجيه الشكر لكل كل من ساهم في تواجدهم وسط صرح عالمي كالمتحف المصري الكبير وأجواء الحضارة المصرية الفرعونية وفي مقدمتهم د. سمير غرابة ود.هاني نبيل والمهندس عبد السلام غرابة بالإضافة إلى منظم الحفل المنتج ياسر الحريري و أحمد السويسي.