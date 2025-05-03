هتين تيجواني يتحدى الصورة النمطية في "Meri Bhavya Life": دراما تضع "التنمر الجسدي" تحت المجهر (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - يعود النجم الهندي العالمي Hiten Tejwani إلى الشاشة الصغيرة بدور غير تقليدي في مسلسل "Meri Bhavya Life"، ليخوض من خلاله غمار قضية إنسانية واجتماعية شائكة، وهي التنمر الجسدي، العمل من إنتاج الثنائي المبدع سونجوي وادهوا وكومال سونجوي وادهوا، تحت راية شركتهما الشهيرة Sphereorigin، التي لطالما قدّمت للجمهور أعمالًا ذات أثر كبير مثل Balika Vadhu وSaat Phere وDesh Mein Nikla Hoga Chand.



عنوان يحمل فلسفة... وقصة متعددة الأوجه

في حوار خاص مع "دوت الخليج الفني"، عبّر تيجواني عن إعجابه العميق بعنوان المسلسل "Meri Bhavya Life"، قائلًا: "العنوان وحده يلفت الانتباه ويحمل معاني غنية، يوحي بحياتي العظيمة، لكنه يتجاوز البذخ ليغوص في عمق التجربة البشرية، إنه انعكاس لعوالم متشابكة بين الشخصيات، ومصائر تتقاطع في لحظات فارقة."

وأشار إلى أن العنوان لا يروّج للفخامة بقدر ما يدعو للتفكر في جوهر الإنسان، وهو ما يعكسه مضمون العمل الذي يميل إلى كشف الطبقات الخفية من الشخصية، لا مجرد ما يظهر على السطح.



قصة شخصية نيتين جايسوال... وصراع مع مجتمع لا يغفر للشكل

في المسلسل، يؤدي تيجواني شخصية "نيتين جايسوال"، رجل يصارع نظرة المجتمع القاسية للجسد المختلف. وبين ضغوط الواقع وأحكام الآخرين، يخوض رحلة بحث عن الذات والكرامة.

وقال تيجواني عن الدور: "العمل يسلّط الضوء على قضية ما زالت تُهمّش رغم وجودها الواضح، كثيرون يتعرّضون للتنمر بسبب الشكل، دون أن يُنظر إليهم كأشخاص يمتلكون مشاعر وطموحات."



رسالة اجتماعية بأداء درامي رفيع

المسلسل، الذي سيُعرض عبر قناة Colors، لا يكتفي بعرض معاناة الضحية، بل يسعى لتغيير النظرة المجتمعية المغلوطة، من خلال معالجة درامية مؤثرة، معتادة من شركة Sphereorigin.

وتابع تيجواني: "نريد أن نوجّه رسالة: الجمال لا يُقاس بالمقاييس الجسدية، بل بالروح، بالقوة الداخلية، بالشخصية، وأتمنى أن يتفاعل الجمهور مع هذا الجانب من القصة."



هل يعكس العمل واقعنا؟

رغم تأكيده أنه لم يتعرّض شخصيًا للتنمر الجسدي، أشار تيجواني إلى أنه لمس وجوده في محيطه، مضيفًا: "قد لا تكون التجربة شخصية، لكنها جزء من الواقع اليومي. الناس يحكمون بسرعة، بناءً على شكل أو فكرة نمطية، وهذا مؤلم."

نحو وعي جديد بالمظهر والجسد

في ختام حديثه، شدّد النجم الهندي على أهمية تجاوز السطحية، والتعامل مع الإنسان ككيان متكامل: "في زمن السوشيال ميديا والصور المصقولة، أصبح الحكم على المظهر شائعًا بشكل مخيف، لكن جوهر الإنسان لا يظهر في صورة... بل في الفعل، في الروح، في الكلمة."