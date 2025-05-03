عمرو الليثي يهنئ خالد البلشي بعد فوزه بمنصب نقيب الصحفيين

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أحمد جودة - القاهرة - وجه الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد اذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي رسالة تهنئة لصديقه خالد البلشي لفوزه بمقعد نقيب الصحفيين للمرة الثانية على التوالي.

تصريحات عمرو الليثي

وقال عمرو الليثي في بيان صحفي له أن ما جرى أمس كان عُرسًا ديمقراطيًا شهدته صاحبة الجلالة تحت إشراف قضائي عادل ونزيه، وقفت بين جميع المرشحين على مسافات متساوية، حتى خرجت الانتخابات على هذا النحو المشرف، مضيفًا:" أعان الله الزملاء الفائزين على حمل الأمانة وحظًا أوفر لمن لم يحالفه التوفيق".

تصريحات نقيب الصحفيين خالد البلشي

وكان نقيب الصحفيين خالد البلشي، قد وجه رسالة شكر للجمعية العمومية، عقب فوزه في الانتخابات، معبّرًا عن تقديره الكبير لحضورها الكثيف ومشاركتها الفعالة في العملية الانتخابية، وأضاف خلال لقاءه عبر قناة "اكسترا نيوز" مساء الجمعة، أن هذا الحضور هو الركيزة الأساسية لنجاح الديمقراطية داخل النقابة، كما وجه الشكر لجميع منافسيه في الانتخابات.

كما وجه رسالة للصحفيين، قائلًا: "عهدي إليكم أن أكون نقيبًا لكل الصحفيين، للجميع، من اختاروني ومن لم يصوتوا لي، وأن يظل مكتبي مفتوحًا لكل الصحفيين".