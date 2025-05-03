"رامي غيط وفريق "Free Mind" يرفعون راية الإبداع في نيويورك: اختيار الفيلم في مهرجان صناع الأفلام الدولي

القاهرة - محمد ابراهيم -

في إنجاز جديد يضاف إلى رصيد الإبداع العربي على الساحة العالمية، أعلن الفنان والمخرج رامي غيط عن اختيار فيلمه "Free Mind" للمشاركة في مهرجان نيويورك الدولي لصنّاع الأفلام (International Filmmaker Festival of New York)، وذلك ضمن قائمة الأعمال الرسمية المختارة للمهرجان.

وقد عبر غيط عن سعادته بهذا التقدير العالمي عبر منشور على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "مبروك لفريق عمل العقل الحر.. لقد تم اختيارنا في مهرجان نيويورك الدولي لصناع الأفلام. أشكركم جميعًا". وتضمن المنشور أيضًا صورة توثق لحظة قبول الفيلم عبر منصة FilmFreeway، التي تُعد بوابة مهمة لصناع السينما المستقلة في العالم.

ويُعد فيلم "Free Mind" تجربة فنية جريئة تسلط الضوء على قضايا إنسانية معاصرة من خلال معالجة درامية عميقة، شارك في بطولته نخبة من الفنانين من بينهم عمر جمال، إنغريد وايت، وآخرين، ولاقى الفيلم إشادة في أكثر من مهرجان سابق.

ويأتي اختيار "Free Mind" في مهرجان نيويورك تتويجًا لرحلة طويلة من العمل والتحديات، حيث يعتبر المهرجان من أبرز المحافل الدولية التي تُكرم صناع السينما المستقلة، وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة للتوزيع العالمي والاعتراف النقدي.

هذا الإنجاز يُعد دليلًا جديدًا على الحضور القوي للسينما العربية في المحافل الدولية، وعلى قدرة المواهب العربية، مثل رامي غيط، على تقديم أعمال تنافس بجودة عالية ورؤية فنية تتجاوز الحدود.