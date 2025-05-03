إسدال الستار على "العملية 007" بمسرح قصر ثقافة بورسعيد

القاهرة - محمد ابراهيم -

شهد مسرح قصر ثقافة بورسعيد، الخميس، ختام العرض المسرحي "العملية 007"، الذي قدمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي، في إطار برنامج وزارة الثقافة لدعم الإبداع المسرحي بالمحافظات.

العرض المسرحي “العملية 007”

جاء العرض ضمن الشرائح القومية المسرحية، وأقيم تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة. من تأليف محمد الصواف وإخراج محمد حسن.

أحداث العرض المسرحي "العملية 007

قدم العرض شخصيات متنوعة واقعية تعرضت لمظالم المجتمع ويهددها خطر الفاسدين ذوي الضمائر الخربة، ويمزج النص ما بين الواقع والخيال، وتدور أحداثه في مستشفى للأمراض العقلية، حيث يتآمر مدير المستشفى على تدمير القوى العقلية للمرضى لحساب جهة مشبوهة، بينما تقف ضد هذا المخطط الإجرامي الطبيبة الشابة "هدى" التي تسعى إلى إنقاذ هؤلاء المرضى من براثن مخطط غسيل المخ، الذين نزلوا بالمستشفى ضحايا لمظالم يعاني منها المجتمع في كل المجالات.

ومن خلال الأحداث يدعو النص إلى تعميق فكرة الانتماء والتمسك بالقيم والمبادئ وعدم الاستسلام والخضوع، وأن ظلام المأجورين والفاسدين وإن طال، لا بد وأن تأتي الشمس على أيدي شرفاء هذا الوطن.

العرض ألحان رجب الشاذلي، ديكور د. عاطف زرمبة، أشعار محمد عبد القادر، محمد الصواف، تصميم وتدريب الاستعراضات محمد عشري، توزيع موسيقى محمد يحيى، ملابس علا عبد اللطيف، تنفيذ موسيقي معتز مصطفى، إضاءة محمد المصري، مهيمن هشام، تصوير وجرافيك ميزو حسين، مخرج منفذ سارة فؤاد، محمد عبد السلام، مساعد مخرج أحمد عباس، سيد سليم.

صناع العرض المسرحي “العملية 007”

شارك في بطولة العرض: الفنان القدير السيد ذكي، الموسيقار رجب الشاذلي، أمنية جمال، حازم طه، محمد أنور، آدم يحيى، أحمد شطا، هنا نعيم، زياد عادل، محمد كامل، أحمد عبا، ميمي العجيب، ريتاج مجدي، أشهد عطعوط، محمود أبو سمرة، أحمد الشامي، ممدوح المليجي، عبد الرحمن محمد، بالإضافة إلى مشاركة فرقة أطفال بورسعيد للفنون الشعبية.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وقدم بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة د. شعيب خلف، وفرع ثقافة بورسعيد بإدارة وسام العزوني.

