فريدة سيف النصر توجه رسالة مؤثرة لريهام سعيد عبر "فيسبوك": "سلامتك.. ظلموكي وقلبي كان واجعني عليكي"

القاهرة - محمد ابراهيم -

في رسالة إنسانية صادقة ومليئة بالمشاعر، وجهت الفنانة فريدة سيف النصر رسالة إلى الإعلامية ريهام سعيد عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، كشفت من خلالها عن كواليس أغرب لقاء جمع بينهما، والمقرر عرضه الأسبوع المقبل، وسط حالة صحية سيئة كانت تمر بها ريهام أثناء تصويره.

قالت فريدة: "سلامتك يا ريهام سعيد.. أغرب لقاء بيننا هتشوفوه الأسبوع الجاي، كانت شبه نائمة من تأثير الأدوية، وكنت عايزة نقف ونكمل يوم تاني، لكنها رفضت، واترجوني نكمل التصوير. لدرجة إنّي كنت عايزة أكلم القناة علشان نأجله، قالت لي: (هاتشتكيني؟!)، قلت لها: لا والله، أنا عايزة أطمن عليكي بس".

وتابعت فريدة حديثها عن كواليس اللقاء قائلة: "بالعكس، أنا صعبت عليّا جدًا، حسّيت بيها، والله غلبانة وطيبة، وظالمينها، وفعلًا هي دخلت العمليات حاليًا، عملية سريعة.. سلامتك يا بنتي.. أنا بعتذر لو اللقاء ماعجبكوش، لأني ماكنتش مرتاحة علشانها، كانت بتغمى عليها وتنام على نفسها فعلًا، ونفوقها وتدوخ تاني، وروحنا الساعة 5 صباحًا بعد التصوير".

وأشارت فريدة إلى أن المخرج طالبها بالاستمرار في الحديث وعدم التوقف، على أن يتم التعامل مع اللقطات في المونتاج: "قالولي الإخراج: اتكلمي حضرتك ماتوقفيش، وإحنا هنشوف المونتاج.. أول مرة تحصل لي كده".

واختتمت فريدة رسالتها بدعاء مؤثر قائلة: "يا رب تقومي بالسلامة من العمليات اللي استلمتك دي، والخير اللي عملتيه للناس يقعد لك.. ادعوا لها".

يُذكر أن الإعلامية ريهام سعيد تمر بأزمة صحية مؤخرًا، ولم يتم الكشف حتى الآن عن تفاصيل العملية التي خضعت لها، بينما أثارت رسالة فريدة سيف النصر تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، الذين أبدوا تعاطفهم ودعواتهم بالشفاء العاجل لريهام.