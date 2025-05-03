مي كساب... من الغِني للتمثيل، نجمة ما بتوقف تألّق!

القاهرة - محمد ابراهيم -

من بداياتها كمطربة بصوت دافئ وأسلوب مميز، قدرت مي كساب تحجز لنفسها محلّ خاص بالساحة الفنية. صوتها العفوي وأغانيها القريبة من القلب خلّوها بسرعة تدخل عالقلوب، خاصة بأغاني شبابية ناجحة

بس النجاح ما وقف هون. مي كساب قرّرت تكمّل حلمها وتخوض مجال التمثيل، وقدرت بذكاء وبسلاسة تنتقل من الغِني للدراما والكوميديا، وتثبت حالها كممثلة موهوبة.

لعبت أدوار متنوّعة بين التلفزيون والسينما، وبكل مرة كانت بتترك بصمة، سواء بدور البنت الطيوبة، أو الست القوية، أو حتى الكوميدية الخفيفة الدم.

تعاونت مع كبار النجوم، وقدرت تخلق لنفسها هويّة خاصة، فنية وإنسانية. ونجاحها ما كان بس عالشاشة، بل كمان بحياتها الشخصية، خاصة بعلاقتها الحلوة مع جوزها الفنان أوكا، وبمواقفها الإنسانية يلي بتشاركها دايمًا مع جمهورها.

واليوم، مي كساب عم تكمّل مسيرتها بإصرار وثقة، عم بتقدّم أعمال جديدة، وعم تطوّر من حالها بكل خطوة.

كل عمل جديد لإلها بيأكد إنها فنانة ما بترضى بالقليل، وإنه النجاح عندها مش محطة... بل مسار طويل ماشي بخط ثابت.

مي كساب بتدخل عالم السينما من جديد بشخصيّة "سندس".. ولحظة أمومة مؤثّرة بتجمعها ببنتها فريدة

أعلنت النجمة مي كساب عن انطلاقتها بفيلم جديد بعنوان "آخر رجل بالعالم"، من بطولة بيومي فؤاد، وشاركت متابعينها صورة من داخل السيارة، لابسة نظارات شمسية، وعلّقت عليها بكلمة واحدة: "قريبًا"، من دون ما تكشف تفاصيل إضافية.

بحسب المعلومات المتداولة، مي رح تجسّد دور صحفية اسمها "سندس"، شخصية بتمرّ بمحطات درامية وإنسانية خلال أحداث الفيلم، واللي متوقع يكون فيه جرعة عالية من الكوميديا والمواقف المؤثرة.

من جهة تانية، مي ما غابت عن جمهورها على الصعيد الإنساني، ونشرت فيديو دافئ جمعها ببنتها الصغيرة "فريدة"، وهنّي عم يغنّوا سوا مقطع من أغنيتها الجديدة "إحنا أهو"، يلي طرحتها مؤخرًا مع جوزها الفنان أوكا. فريدة ما ظهرت بالكاميرا، بس صوتها كان واضح، وعم يردّد كلمات الأغنية بحنيّة طفولية أثّرت بكل يلي تابعوا الفيديو.

الجمهور عبّر عن إعجابه بمي كساب، وقالوا إنها تعرف توازن بين شغلها الفني وحياتها العائلية، واعتبروها فنانة ناضجة عم تنجح بكل خطوة بخطوة.