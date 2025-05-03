نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريمات لامعة في افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي.. صابرين وإيمان العاصي ومريم نعوم يتصدرون المشهد في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - شهد حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الجديدة ليلة استثنائية تمزج بين التألق الفني والتقدير الإبداعي، حيث كُرّمت نخبة من رموز الفن والإعلام الذين تركوا بصمات واضحة في المشهد الثقافي المصري، وسط أجواء احتفالية ملأتها مشاعر الفخر والامتنان.

تكريم رموز الإعلام والفن في ليلة الافتتاح

افتتح المهرجان فعالياته بتكريم عدد من الشخصيات البارزة، على رأسهم الإعلامية هالة حشيش تقديرًا لمسيرتها الإعلامية الطويلة، والفنان القدير أحمد ماهر لما قدمه من أدوار متميزة، والفنان شريف الدسوقي الذي تجاوز أزماته الشخصية وواصل الإبداع، إلى جانب الكاتبة المبدعة مريم نعوم، والفنانة مادلين طبر التي لطالما أبهرت الجمهور بحضورها المختلف.

جوائز الريادة السينمائية لأسماء صنعت التاريخ

أعلن المهرجان عن منح جوائز الريادة السينمائية لكل من الفنانة صابرين التي أبدعت في أدوار متعددة أثرت وجدان الجمهور، والفنانة الدكتورة سميرة محسن التي تمزج بين التمثيل والأكاديمية، والفنان القدير أحمد ماهر، إلى جانب الفنانة لوسي التي تجمع بين الرقص الشرقي والتمثيل، والفنان الكبير محمود الحديني، أحد أعمدة المسرح المصري.

جوائز خاصة تحمل رمزية كبيرة

وقد تقرر منح جائزة المركز الخاصة للكاتبة والسيناريست مريم نعوم، اعترافًا بإسهاماتها المتفردة في عالم الكتابة الدرامية، فيما ذهبت جائزة فريد المزاوي للمخرج القدير هاني لاشين، الذي ساهم بأعماله السينمائية المتميزة في صياغة ذاكرة فنية متفردة. أما جائزة الأب يوسف مظلوم فذهبت إلى الفنان شريف الدسوقي، الذي يمثل قصة كفاح فريدة في عالم الفن، وجائزة التميز الإعلامي للإعلامية هالة حشيش نظير جهودها المستمرة في دعم الإعلام الهادف.

جوائز الإبداع الفني تكرم التنوع والتفرد

لم تغفل اللجنة عن تكريم أصحاب البصمات الفنية المتميزة، حيث مُنحت جوائز الإبداع الفني لكل من الفنانة انتصار، والفنانة مادلين طبر، والمنتج حسين القلا، إلى جانب عازفة البيانو الدكتورة مارسيل متى، ومدير التصوير القدير مصطفى عز الدين، في احتفاء شامل بكافة أركان العملية الفنية.

جوائز الدراما لعام 2024: الاعتراف بالتميز الحقيقي

أما على صعيد الأعمال الدرامية التي عُرضت خلال عام 2024، فقد قررت اللجنة العليا للمهرجان منح جائزة أفضل ممثلة للفنانة إيمان العاصي عن دورها المؤثر في مسلسل "برغم القانون"، بينما حصل الفنان طه دسوقي على جائزة أفضل ممثل عن تجسيده المميز في مسلسل "حالة خاصة"، كما تم منح الجائزة التشجيعية للفنانة الصاعدة هاجر السراج، دعمًا لموهبة واعدة في بداية طريقها.