نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروة عبد المنعم تكشف عن تعرضها للاحتيال: "استغلوا كوني فنانة وسرقوا تعبي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت الفنانة مروة عبد المنعم عن تعرضها لواقعة نصب واحتيال من قبل مجموعة أشخاص استغلوا ثقتها، ما تسبب لها في خسائر مادية ومعنوية كبيرة.

وعبّرت مروة عن غضبها وحزنها مما حدث عبر منشور على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، قائلة: "حسبي الله في كل واحد عمل شركة وعمل نفسه مهندس، وهو لا شاف الكلية ولا دخلها أصلًا".

وأضافت: "حسبي الله في كل واحد قبل على نفسه فلوس واحدة ست على أساس إنها لوحدها ومالهاش حد، وماشتغلش بيها.. وقال يلا أغرف.. فنانة بقى ومعاها فلوس أكيد. بجد ما فيش ضمير نهائي".

واختتمت منشورها بقولها: "منهم لله اللي استحلوا لنفسهم ياخدوا شقايا.. وسابولي كل حاجة بايظة، وعمالة أصلح وراهم".

وجاءت كلمات الفنانة لتعكس حجم الألم الذي تشعر به بعد ما وصفته بـ"خيانة الثقة"، مؤكدة أنها ما زالت تحاول إصلاح ما أفسده المحتالون.