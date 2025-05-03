نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعًا رامي العبد الله... رحيل فنان جسّد الوجع الكويتي على الشاشة بعد صراع مرير مع السرطان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فقدت الساحة الفنية الكويتية والعربية أحد أبرز وجوهها في الدراما والسينما، برحيل الفنان رامي العبد الله، الذي توفي خلال الساعات القليلة الماضية بعد صراع شجاع مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 52 عامًا، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام كويتية.

الخبر نزل كالصاعقة على محبي الفن الكويتي، حيث عبّر عدد كبير من الفنانين والجمهور عن حزنهم العميق لرحيل فنان كان له حضوره المميز في الأعمال التي شارك بها، والتي تميزت بلمسات إنسانية وعاطفية، تركت أثرًا لا يُنسى في قلوب المتابعين.

رامي العبد الله، من مواليد 21 أغسطس 1973، بدأ مشواره الفني بهدوء، لكنه استطاع أن يثبت نفسه بسرعة وسط الساحة الفنية، بفضل أدائه الصادق وقدرته على تجسيد الشخصيات المركبة ببساطة وعمق في آنٍ واحد.

من أبرز أعماله الدرامية مسلسل "غريب الدار" الذي عُرض عام 2012، ولاقى صدى واسعًا لدى الجمهور الخليجي، حيث جسّد فيه شخصية حملت مزيجًا من الحزن والتمرد، وغيرها من الأعمال.